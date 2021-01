Em 2019, Portugal foi palco das gravações da terceira temporada do “The Wine Show”, um dos mais famosos programas de vinhos do Mundo, apresentado pelos especialistas Joe Fattorini e Amelia Singer. Programa que conta com a participação de quatro atores e entusiastas vínicos: Matthew Goode, James Purefoy, Matthew Rhys e Dominic West. A estreia no nosso país deu-se a 2 de janeiro no canal temático 24 Kitchen.

O primeiro episódio de "The Wine Show" foi em dose dupla e a região do Douro uma das contempladas, em paisagens, quintas, personalidades e vinhos. A Lavradores de Feitoria esteve representada pela CEO Olga Martins e pelo seu topo de gama, o Três Bagos Grande Escolha tinto. Joe Fattorini elegeu este vinho como representante do que deve ser, a seu ver, o futuro do vale do Douro.

De entre os três vinhos do Douro “em cima da mesa”, o eleito para integrar a caixa que será “recheada” com os seis melhores vinhos desta temporada foi precisamente o Três Bagos Grande Escolha tinto, da Lavradores de Feitoria. Joe Fattorini descreveu-o como “um vinho vibrante e pleno de fruta extravagante e suculenta. Acrescentou que é um vinho fabuloso, que representa aquele que deve ser o caminho a seguir pelo Douro”.

Atualmente no mercado, está o Três Bagos Grande Escolha tinto 2015, com um preço de venda recomendado de 35,00 euros.

créditos: Lavradores de Feitoria

A produção deste néctar só acontece em anos excecionais e a partir de uvas provenientes de uma vinha velha, com mais de 60 anos, e cuja mistura de castas proporciona a feitoria de um vinho duriense à moda antiga. O processo prossegue com a pisa a pé e fermentação em lagar tradicional e balseiros de carvalho.

O estágio é feito em barricas novas de carvalho francês ao longo de cerca de 14 meses, o tempo necessário para poder passar à fase de repouso em garrafa. No que toca a notas de prova, “é um tinto de cor vermelha viva, brilhante e profunda. No nariz, é cheio e complexo, com boa fruta, onde se destacam a amora e a groselha. A madeira está muito bem integrada, tornando o aroma rico e, ao mesmo tempo, elegante. Na boca, é muito saboroso, denota notas de fruta vermelha madura e destaca-se pelos taninos aveludados e elegantes. Muito rico e concentrado, este tinto tem um final de boca muito persistente”.