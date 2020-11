O menu semanal “Winter Harvest” sugere sabores tradicionais e sazonais, mudando a cada sete dias. Para já, encontramos nesta carta pratos como Queijo de cabra com dióspiro, Sopa de perdiz com pão e ovo escalfado, Ensopado de javali com pão frito e batata-doce, Marmelo assado com crumble de tomilho e gelado de canela.

O sommelier residente do restaurante Pepper’s sugere o casamento vinhos, que acresce 20 euros ao menu de 40 euros.

Paralelamente, o restaurante conta com a nova carta “Winter is White”, especialmente dedicada aos vinhos brancos de diferentes regiões vinícolas nacionais e internacionais. Néctares que acompanham não só pratos da costa algarvia, mas também as tenras carnes do interior daquela região.