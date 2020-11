A inspiração gastronómica continua a ser lusófona, traço distintivo do restaurante Geographia, que apresenta, a 21 de novembro, a nova carta a hora especial, às 10h30. O convite é para um “pequeno-jantar” no momento em que outras latitudes se sentam à mesa para jantar, como Timor-Leste. Daquele país chega ao novo menu um Midar-Sin de porco preto com sambal luat e arroz de coco e açafrão.

A proposta do restaurante, localizado em Santos-o-Velho, em Lisboa, passa pela degustação de uma Sopa rolom de atum fresco com carolo de milho (Cabo Verde), Lombo de atum corado com cebolada, xerém de milho, matapa de espinafres e achar (um prato que junta Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Goa).

Uma viagem culinária que inclui Peixe braseado com molho de calulu, quiabo, tomate, espinafre e óleo de palma (Angola), Caldo de mancarra (Guiné Bissau), Caril de vegetais com amendoim à moda de Moçambique e arroz de coco (Moçambique), Moqueca de palmito, com quiabos e arroz (Brasil).

A fechar a refeição, à sobremesa, destaque para o Bolo de banana caramelizada com gelado de baunilha de São Tomé (Cabo Verde e São Tomé).

Geographia Rua do Conde, nº 1, Lisboa Contacto: 213 960 036

A apresentação da nova carta em jeito de menu de degustação tem um custo de 25 euros por pessoa.