No Glee Boutique Café, a versão clássica do “chá das cinco” é composta por uma seleção daquela bebida, assim como pastelaria e sanduíches. Quem quiser juntar um cocktail Cosmopolitan ao menu clássico, conta com a opção “Delicate Rose Afternoon Tea”. Já aos apreciadores de champanhe, é-lhes apresentada uma terceira opção de “Chá da Tarde”, que inclui uma flute de Perrier Jouët Brut (“Shimmering Champagne Afternoon Tea”).

A opção clássica do “Chá da Tarde” está disponível por 20 euros, acrescidos de cinco euros caso também se opte pelo cocktail. A terceira opção, com champanhe, está disponível por 28 euros.

O Glee Boutique Café quer ainda prolongar esta experiência em casa. Como tal, na compra de um “Chá da Tarde”, os clientes podem usufruir de um desconto de 30% nos produtos Glee para take away - macarons, trufas, bombons e diferentes propostas da pastelaria portuguesa e francesa. Uma oferta extensível a snacks e bebidas à base de café, chá, leite e chocolate; smoothies, cocktails e mocktails.

Glee Boutique Café Tivoli Marina Vilamoura, Algarve Horário: todos os dias das 10h00 às 18h00 Contactos: tel. 289 303 303; e-mail: glee.tmvi@tivoli-hotels.com

O espaço do Tivoli Marina Vilamoura disponibiliza também um gift voucher.