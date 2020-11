A equipa do restaurante liderado pelo chefe de cozinha José Avillez, deixa nota da promoção no perfil de Instagram, sublinhando que o desconto de 50%, ao almoço se aplica sempre que a refeição se faça com duas ou mais pessoas. Uma redução no preço da refeição que é extensível aos pedidos à carta e aos menus de degustação.

“Apesar da enorme incerteza que vivemos, gostávamos de continuar a partilhar a nossa paixão: oferecer a melhor cozinha contemporânea portuguesa e dá-la a conhecer ao mundo”, lemos na referida publicação que acrescenta: “acreditamos que a gastronomia é um elemento de cultura e de identidade”.

No que toca aos menus de degustação, há duas opções. O “Menu Carrossel” (180 euros), numa reinterpretação de alguns dos pratos do restaurante e o “Menu Lisboa” (165 euros) que inclui pratos como o Robalo com abacate, o Pombo com mil-folhas de abóbora e o Doce de ovos e limão. Menus que não incluem vinhos.

Já o menu à carta inclui entradas como “A horta da galinha dos ovos de ouro” (38,5 euros), Caril de lavagante azul (42,5 euros). Nos principais, referência ao Salmonete braseado (49,5 euros) e ao Leitão crocante (49,5 euros). Por sua vez, nas sobremesas pontuam o Chocolate (18 euros) e o Doce de ovos e limão (18 euros).

A 1 de julho último, após mais de três meses de encerramento, o restaurante Belcanto voltava a abrir portas.

Restaurante Belcanto Rua Serpa Pinto, nº 10A, Lisboa Horário: aberto de terça a sábado para almoço das 12h30 às 15h00 e jantar das 19h00 às 22h00. Fechado ao domingo e segunda Contacto: tel. 213 420 607; e-mail belcanto@belcanto.pt

Recorde-se que o restaurante teve a sua estreia em 2012. Nesse mesmo ano foi distinguido com uma estrela Michelin e, em 2014, com a segunda. Facto que fez de Avillez o primeiro chefe de cozinha nacional a acolher a dupla estrela gaulesa.