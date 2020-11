O novo “Menu Executivo” da Cervejaria Liberdade comporta uma entrada e prato principal ou o prato principal e uma sobremesa, além de incluir as bebidas (refrigerante, água e café ou chá). Por sua vez, o “Menu Executivo Completo” abrange entrada, prato e sobremesa. Isto, de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 15h00.

No que toca a algumas sugestões da carta, nas entradas, destaque para o Carpaccio de polvo ou Novilho, Ostras frescas, Gambas salteadas com alho ou Creme de marisco.

Nos pratos principais, o destaque de peixes e mariscos vai para o Arroz malandrinho de marisco, para os Robalinhos grelhados com vegetais salteados ou para o Bacalhau à Brás. Cervejaria que se preze não pode omitir as carnes. Neste caso, o Bife do lombo com batata frita caseira e o Bife tártaro.

créditos: Cervejaria Liberdade

Ainda na carta, a Casquinha de sapateira, as Gambas fritas com alho, malagueta, coentros e sumo de Limão, os Filetes de Peixe Galo dourados com arroz cremoso de tomate e coentros, a Açorda de marisco ou o Pica-pau de novilho com alho, louro e batata frita caseira.

Para sobremesa, além de uma variedade de gelados, os fãs de sabores mais doces contam com Mousse de cacau, Tarte de maçã caseira com gelado de canela ou ao Pudim Abade de Priscos.

Cervejaria Liberdade Avenida da Liberdade, nº 185, Lisboa Horário: todos os dias, das 12h30 às 15h00 Contactos: tel. 213 198 620; e-mail: cavenidaliberdade@tivolihotels.com

O “Menu Executivo” orça os 21 euros por pessoa. Já o “Menu Executivo Completo” custa 25 euros por pessoa.