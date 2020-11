A partir do próximo fim de semana, o Lumi Rooftop localizado no último piso do hotel The Lumiares ( Bairro Alto) e o Blue Restaurante e Bar, no Hotel Vintage, situado entre o Príncipe Real e a Av. da Liberdade, apresentam um brunch completo e cheio de cor. Todos os sábados e domingos, das 10h30 às 13h00.

A oferta em ambos os espaços é variada: ovos mexidos, fritos ou escalfados, croissants, seleção de queijos e charcutaria, tosta com abacate, chilli e ervas aromáticas, iogurte com granola e mel.

Quem gosta de bebidas vitaminadas e cheias de cor pode pedir sumo de laranja natural e smoothies variados com fruta da época.

Existem mais opções disponíveis como as Sanduíches de Salmão fumado, pepino e queijo creme; Húmus, folhas verdes e queijo de cabra; peito de frango, bacon crocante e alface que podem ser acompanhadas de Mimosas ou Bloody Mary's. As panquecas com Nutella são a delícia dos mais pequenos e também estão incluídas no menu.

No Restaurante Blue os clientes podem usufruir do brunch junto a uma lareira acolhedora, durante os meses de outono e inverno. Nos dias de sol podem optar pelo pátio exterior decorado em tons de terracota e com um jardim suspenso.

Já no Lumi Rooftop, último piso do Hotel Lumiares, o brunch no terraço proporciona uma das vistas mais bonitas de Lisboa. Recentemente renovado o Rooftop está ainda mais luminoso e espaçoso, graças à nova decoração que inclui bonitas mesas de pedra mas, também, cadeiras modernas de estilo nórdico e sofás compridos, onde não faltam almofadas em tons de terracota, verde e amarelo.

Lumi Rooftop

São precisamente estas cores, a par com charmosas buganvílias amarelas colocadas estrategicamente ao longo do terraço, que tornam as refeições ainda mais especiais. O novo terraço conta agora com 40 lugares espaçados. O interior tem agora 20 lugares sentados, de forma a manter o distanciamento entre mesas, e 9 à volta do bar.

O Brunch no Blue Restaurante fica a 15€ e no Lumi Rooftop o valor é de 18€. Crianças até aos 12 anos só pagam 50% do valor. Os clientes que fizerem reserva antecipada têm estacionamento gratuito.