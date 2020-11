Sente que passa grande parte do tempo na cozinha a preparar refeições? Se a resposta é um “sim”, saiba que não é caso isolado. Para que possamos fazer uma pausa na cozinha, embora desfrutando de comida de conforto, o restaurante Friends Kitchen preparou um menu especial para take away ou entregas ao domicílio.

Diariamente, com um mínimo de 24 horas de antecedência no take away e 48 horas antes, em caso de entrega em casa, os interessados podem encomendar, entre outros pratos, Arroz de pato (6,5 euros), Lascado de bacalhau com broa sobre batata-doce e grelos (8 euros), Polvo à lagareiro (13 euros), Hambúrguer de alheira (9 euros), Hambúrguer de abóbora e grão (8 euros) e Francesinha (10,5 euros).

Há ainda inúmeras opções de outros pratos, também na versão congelada, como a Lasanha de carne, o Lombo de porco assado, o Bacalhau com natas, os Filetes de polvo com arroz do mesmo.

Friends Kitchen Holiday Inn Porto Gaia - Rua Diogo Macedo 220, Vila Nova de Gaia Contactos: tel. 939 397 671; e-mail friendskitchen@hiportogaia.com

O menu contempla, ainda, sopas, entradas, saladas, sobremesas.