No Jamie´s Italian, restaurante com a assinatura do mediático chefe de cozinha britânico Jamie Oliver, o brunch aos sábados e domingos (das 10h00 às 12h30), chega com um bónus. As três opções de pratos, com bebidas e cafés incluídos, gozam de um desconto de 40% sobre o preço da refeição. Isto para os clientes que fizerem reserva prévia.

Entre a sugestões à mesa, estão o iogurte natural com granola e mirtilo ou com frutos secos e frutas, os “Huevos Rancheros”, panquecas, fruta da época e o white chocolate cheesecake. Nos bebíveis, destaque para o cappuccino, chocolate quente e sumo de laranja natural.

Jamie’s Italian Praça do Príncipe Real, nº 28A, Lisboa Contactos: tel. 925 301 411; e-mail info@jamiesitalian.pt

O brunch orça os 18 euros por pessoa (desconto não incluído).