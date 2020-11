A partir de 14 de novembro, aos sábados e domingos, das 8h00 às 12h00, a caminhada matinal à beira Tejo poderá incluir uma paragem no Zunzum Gastrobar, no Terminal Internacional de Cruzeiros, junto a Santa Apolónia. Ali, o convite da chefe de cozinha Marlene Vieira, inclui um pequeno-almoço reforçado.

À mesa, haverá croissants, sumos naturais, pão caseiro, panquecas, ovos, bowls de frutas, e muitas outras surpresas “fora da caixa”, ao estilo Zunzum, que incluem cocktails refrescantes, como Mimosas.

Uma proposta que inclui uma oferta. Quem for tomar o “Pequeno-grande-almoço” ao Zunzum, terá 30% de desconto no take away de dois pratos de forno à escolha (um de carne, outro de peixe), para levar para casa e resolver o problema do almoço ou do jantar.

Zunzum Gastrobar Edifício Norte, Doca do Jardim do Tabaco, Terminal de Cruzeiros de Lisboa Horário: segunda a sexta-feira das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 23h00. Temporariamente, aos sábados e domingos, das 8h00 às 12h00. Contactos: tel. 210 500 347

O valor do “Pequeno-grande almoço” do Zunzum orça os 18,9 euros por pessoa (crianças até aos sete anos têm 50% de desconto).