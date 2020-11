O Grupo Capricciosa decidiu antecipar a Black Friday e lançar uma campanha de descontos nos seus restaurantes. “Durante todo o mês de novembro, dez espaços oferecem 50% de desconto na carta entre as 19h00 e as 19h30. Cerveja, água, sumos e vinho da casa estão igualmente incluídos nesta ação”, informa aquele grupo de restauração.

Uma oferta que se estende aos clássicos pregos na frigideira do restaurante Doca de Santo, às opções naturais do Selllva, aos hambúrgueres e pizzas do Popolo, à cozinha de inspiração transalpina da Capricciosa, aos petiscos do Irish&Co., sport bar irlandês e às sugestões sul-americanas do Lat.a.

Os dez restaurantes do Grupo Capricciosa, localizam-se em Lisboa, Carcavelos e Cascais.