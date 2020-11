No verão de 2019, o gastrónomo britânico Matt Preston famoso pela sua participação no programa “MasterChef Austrália”, visitou o nosso país para promoção do seu livro “Delicioso, Fácil, Rápido”. Na época, o homem radicado há décadas na Austrália, elogiou a cozinha portuguesa, como pode ler na entrevista publicada no SAPO Lifestyle.

Já este novembro, o também cozinheiro conhecido pelos seus laços excêntricos, rememorou nas áginas da revista australiana “Escape” alguns dos lugares que marcaram as suas memórias culinárias recentes. Preston elencou cinco destinos, com a vila da Fuseta, no Algarve a liderar uma lista que inclui Nova Iorque (Estados Unidos), Lima (Peru), Cidade do México e San Sebastián (Espanha).

“Quando me pedem conselhos ou inspiração para férias culinárias com comida memorável, retorno a lugares que me tocaram recentemente”, adianta o gastrónomo na edição online da referida publicação.

Em Portugal, Preston rendeu-se às sardinhas, migas e medronho. Casa das Letras

De acordo com o antigo jurado do programa de culinária “MasterChef Austrália”, “a minha preferência vai para pequenas vilas piscatórias a leste de Faro onde os portugueses passam férias no verão”.

Preston recorda a saída para a faina dos barcos de localidades como Olhão, Fuseta e Tavira, “pescando nas águas frias locais e descendo a costa de África”.

Sobre a qualidade do peixe fresco, Matt recorda que “não são apenas os restaurantes locais que beneficiam, mas também as churrasqueiras nas ruas em torno do cais. Grelhar peixes na brasa é uma paixão ali (…) de forma impecável, seja pregado local, atum ou lula”.

O cozinheiro destacou, ainda, a forma como o peixe chega à mesa: “pouco mais do que um pouco de alho esmagado e azeite, servido com batata cozida e uma simples salada de tomate com orégão seco”. Um servir à mesa que, no caso de Preston, traz referência específica a um restaurante na Fuseta, o Café dos Mestres: “um pregado inteiro, meia dúzia de sardinhas e um linguado, juntamente com as bebidas e as sobremesas, custou perto de 60 euros”.

Matt Preston, nascido em 1961, é jornalista e crítico gastronómico, escritor de receitas e conhecido por ter coapresentador por mais de uma década o programa de cozinha "Masterchef Austrália". Conta com uma coluna semanal nos jornais "Daily Telegraph" e "Sunday Times". Tem mais de 400 mil fãs nas redes sociais Facebook e Instagram.