Restaurante Terroir acolhe jantar a seis mãos que celebra os produtos portugueses

O restaurante Terroir celebrou o seu primeiro aniversário este ano com muitas novidades: uma nova sala, um novo chefe e novos menus de degustação e organiza, pela primeira vez, um evento gastronómico com vários chefes de cozinha. Esta experiência gastronómica tem como matriz a identidade e sabores portugueses presentes na cozinha dos três chefes, divulgando também o percurso e identidade do chefe Tiago Rosa.

O menu apresentado trabalha a delicada simbiose entre a essência contemporânea e a Portugalidade, com a criatividade que inspira as três cozinhas de autor. Constituído por seis momentos – entradas, prato de peixe, prato de carne, pré-sobremesa e sobremesa (excluindo amuse-bouches e petit fours) –, o menu estará disponível por 100 euros, com harmonização vínica de produtores nacionais.

créditos: Terroir

Entre os pratos apresentados, destaque para o Mexilhão em escabeche; Croquete de pato e patê de fígado; Camarão, acelga e rabanete; Presa de porco alentejano; Abacaxi e poejo; Rabanada, creme de aletria e romã.

“Queremos dar a conhecer o Terroir, as novidades com que celebrámos o nosso primeiro aniversário, e mostrar o quanto temos evoluído enquanto projeto. Pretendemos consolidar-nos no panorama gastronómico da capital, enquanto apoiamos esta nova geração de chefes nacionais.”, explica Erik Ibrahim, proprietário do Terroir.

Terroir Rua dos Fanqueiros, nº 186, Lisboa Contactos: tel. 218 873 823; E-mail: info@terroirrestaurante.pt

“Este evento permite-me convidar chefes cujo trabalho admiro, com quem me identifico e com os quais partilho a dedicação ao que é português. As linhas culinárias do Mateus Freire e do Vítor Adão têm muito em comum com a minha, no que toca à proximidade com os produtos nacionais e de época, e enquanto três jovens representantes da gastronomia portuguesa, fazia todo o sentido juntarmo-nos para o primeiro jantar a várias mãos no Terroir”, reforça Tiago Rosa, o chef do Terroir.

As reservas para o jantar podem ser feitas pelo telefone 926 312 647 ou e-mal info@terroirrestaurante.pt