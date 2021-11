Real by Casa da Calçada, o espaço portuense que é restaurante, bistro e cocktail bar

O Real by Casa da Calçada leva para o Porto um espaço tradicional, embora sem desmerecer a modernidade e que junta quatro áreas distintas, em funcionamento independente. “Queríamos trazer para o Porto um espaço com as exigências e qualidade da Casa da Calçada, sem a pressão da estrela Michelin e que se distinguisse dos demais. Assim nasceu o Restaurante Real by Casa da Calçada, que reúne num mesmo espaço um restaurante, um café bistro, um cocktail bar e um espaço reservado para eventos”, refere António Almeida, responsável pelo Real.

É neste espaço, do centro do Porto, que uma equipa jovem, liderada pelo chefe de cozinha Hugo Rocha aposta no fabrico próprio e na identidade tradicional portuguesa.

Luis Ferraz/Real by Casa da Calçada

Este espaço distingue-se também pela sua carta de vinhos, onde apresenta cerca de cem referências, e onde mantêm a aposta em marcas nacionais e de pequenos produtores, que não se encontram nos supermercados. Ali, a única exceção vai para os champanhes, com a disponibilização de referências internacionais.

O restaurante que funciona ao almoço com menu executivo e ao jantar, com serviço à carta, oferece vários pormenores arquitetónicos, como uma claraboia que abre, permitindo, nos dias e noites mais agradáveis, desfrutar de um almoço ou jantar ao ar livre.

Luis Ferraz/Real by Casa da Calçada

De destacar também, a oferta do cocktail bar que, funcionando apenas às sextas-feiras e sábados, tem DJ residente e quer afirmar-se como um espaço especializado em runs, com uma oferta de mais de 30 referências. Ainda assim, não faltam também, outros cocktails e bebidas mais tradicionais.

O Café Bistrô, é a mais visível ligação ao seu antecessor, mantendo a oferta de pastelaria, toda ela caseira e os jogos de sorte.

Luis Ferraz/Real by Casa da Calçada

Por último, a sala de eventos, funciona no piso inferior, permitindo uma maior privacidade e adaptando-se facilmente a eventos mais corporativos ou a outros de caráter mais familiar, oferecendo todo o material de última geração quer de som ou imagem.

Com um percurso e experiência a nível nacional e internacional e vários prémios no curriculum - venceu a etapa regional Norte do Chefe Cozinheiro do Ano 2021 -, Hugo Rocha passou já por espaços como Antiqvvm (1 estrela Michelin), pelo Vinum Restaurant & Wine Bar, pelo Alinea em Chicago (com 3 estrelas Michelin), pelo Moo em Barcelona (1 estrela Michelin) e pela própria Casa da Calçada (1 estrela Michelin), entre outras experiências.