No Porto, a sangria de dióspiro é uma das novas estrelas na carta do Camélia Brunch Garden

Os produtos da época inspiram as propostas da nova carta que o Camélia Brunch Garden guardou para os meses que se avizinham. Outono e inverno prometem muito sabor à mesa, com comida de conforto a convidar para o prato, entre outros, figos em calda, frutos secos, queijo, chocolate.

Na categoria dos pratos para partilha entram a Batata hasselback com creme de queijo e chimichurri (5 euros) e o Requeijão e figos (6 euros), com requeijão fresco, mel, figos em calda e crocante de frutos secos.

Nas bowls quentes de almoço as novidades são a Bowl de salmão (13 euros) - uma bowl low carb com salmão grelhado e risotto de couve-flor; a Bowl de caril Camélia (11 euros) - uma bowl vegan com variedades de legumes frescos, arroz e caril caseiro do Camélia, e ainda a Bowl de vitela (12 euros) - com vitela, batata hasselback, arroz de açafrão e couve-de-bruxelas.

Brownie bowl. The Foodies Club 2020

No Pão, de sublinhar o Falafel em pão turco (10 euros) - um prato vegan com pão turco caseiro, falafel, salada de pepino doce, coleslaw com mayo, avinagrado de abacate e ras el hanout ; a Tosta de presunto (10 euros) - com presunto, queijo roquefort, figos em calda e alcaparrões; a Torrada de brioche com rosbife (9 euros) - com pão brioche, finas de rosbife, queijo gruyère, cebola roxa caramelizada e rúcula. Por último, destaque para a Sandwich Club by Camélia com chips (7,5 euros).

Bowl de caril Camélia. The Foodies Club 2020

Para adoçar a boca, há uma nova bowl vegan - a Brownie Bowl (5€) - com chocolate negro, brownie, banana e chocolate quente; e ainda um Cheesecake de forno servido à fatia (3,5).

Para acompanhar estas novidades o Camélia adicionou dois novos smoothies à carta: o Smoothie de abacaxi, gengibre, lima e spirulina azul e o Smoothie de pera, limão e matcha, a 4,5 euros cada.

Requeijão fresco, mel, figos em calda e crocante de frutos secos. The Foodies Club 2020

Na coleção de Cocktails entram três novidades: a Flor de amendoeira (6 euros) - com vodka, amêndoa amarga, canela, limão e espumante bruto; o Lírio (7 euros) - com rum anejo, vinho do Porto branco, lima e espuma de gengibre e o Violeta (8 euros) - com gin, vermute doce, licor de chocolate negro e amargo de toranja - sendo este último servido com um crocante de chocolate negro e pimenta rosa produzido artesanalmente.

Camélia Brunch Garden Rua do Passeio Alegre, nº 368, Porto Contactos: tel. 226 170 009; e-mail cameliabrunchgarden@gmail.com



Para os apreciadores de sangria, a novidade é a sangria da época produzida com espumante, flor de sabugueiro, dióspiro, lima e hortelã (18 euros)

O Camélia Brunch Garden encontra-se aberto todos os dias. De segunda a sexta, entre as 10h00 as 20h00 e, ao sábado e domingo, das 9h00 às 20h00.