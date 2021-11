Num ambiente que que alia a elegância parisiense com a genuinidade dos sabores tradicionais algarvios, sempre com base na filosofia “da horta para a mesa”, o restaurante Bela Vita Bar & Brasserie (hotel Vila Vita Parc), retoma a tradição dos brunchs de domingo.

Desta forma, o “B2 Brunch”, disponível das 12h30 às 16h00, apresenta uma ementa variada onde se destacam, entre outros pratos, o Croque madame com trufa, o Taco de pato confitado, Pão de iogurte com mozzarella de búfala e tomate seco; a Salada de espinafres com amêndoas e romã; os Moules frites, com mexilhões do algarve ou o Tagliolini de espargos.

Ainda a salientar, a Granola caseira e iogurte bio com mel de São Marcos da Serra ou Waffle de aveia com banana, alcagoitas (amendoins) e Fruta da época que se mantiveram do menu passado, como aliás o Power smoothie e Golden cappuccino com cúrcuma e gengibre.

Tudo combinado com a tranquilidade proporcionada pela vista para os jardins e lago e a agradável música ao vivo.

O valor por pessoa é de 49 euros (bebidas alcoólicas excluídas) e 24,50 euros para crianças (entre os 4 e 12 anos).

A reserva antecipada é aconselhada e pode ser efetuada aqui ou pelo telefone 282 310 100.