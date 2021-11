A Fábrica de Cervezas Estrella Galicia e a Nortada uniram-se numa nova aventura cervejeira, resultado da colaboração entre os mestres cervejeiros das duas casas. A combinação de conhecimentos, ingredientes e processos deu origem a uma cerveja que abraça a tradição do vinho do Porto.

A Porto Barrel Aged utiliza três tipos de malte e lúpulo Nugget de origem galega, resultando numa receita maturada durante seis meses em pipas de vinho do Porto. Nestas pipas, repousaram durante décadas os vinhos Tawny pertencentes à adega portuense Rozès, que deixaram o seu selo na madeira e proporcionam a esta nova cerveja um caráter muito especial.

Esta é a primeira vez que, quer a Fábrica de Cervezas Estrella Galicia, quer a Nortada, apresentam uma cerveja de pipa, prestando homenagem a um método de fabrico de cerveja que sempre uniu o mundo do vinho e da cerveja, à qual esta fórmula concede nuances únicas. Em Portugal a cerveja está disponível nos locais de venda habituais e na loja online da Nortada.

Diana Canas, mestre cervejeira da Nortada, salienta que “a criação desta cerveja foi um processo difícil, mas muito interessante. Embora tivéssemos uma grande vontade de fazer uma barrel aged na Nortada, fabricar em pipas de vinho com mais de 50 anos foi um grande desafio, desde a hidratação ao armazenamento. A nossa ambição em aceitar o desafio e o melhor lúpulo que nos foi enviado pelos nossos amigos da Estrella Galicia conduziu a um resultado imbatível: uma Porto Barril Aged. Desde as pipas que navegaram no rio Douro até às garrafas, temos uma cerveja Muy Nobre".

Por sua parte, Luis Alvar, mestre cervejeiro da Estrella Galicia, salienta que "colaborar com a Nortada na elaboração desta receita tem sido um processo muito interessante para as nossas equipas cervejeiras e acredito que conseguimos um resultado muito equilibrado que reflete a identidade de ambos e as características de cada região, como é o caso do lúpulo galego e das pipas do Porto".

A Fábrica de Cervezas Estrella Galicia Porto Barril Aged é a 18ª edição deste projeto cervejeiro da Estrella Galicia. É uma cerveja não filtrada com volume alcoólico de 5 graus, caracterizada pela sua cor âmbar, espuma cremosa e notas olfativas de couro ou caramelo, bem como frutos vermelhos, provenientes da casta Touriga Nacional, típica da zona do Porto. No paladar, apresenta grande complexidade ao misturar os sabores da cerveja com os da madeira. A sua textura é sedosa e doce, mas com uma ligeira acidez que lhe concede uma sensação refrescante.

Esta cerveja é perfeita para acompanhar com os peixes típicos da gastronomia galego-portuguesa, como o bacalhau, bem como marisco, carne de porco ou queijos de ovelha ou de cabra.