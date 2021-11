No restaurante Zazah já podemos provar o Bolovo, mistura de bacalhau e ovo

Em poucas palavras, a nova Carta do Zazah homenageia as cozinhas onde o paulista Christian D’Auria construiu a sua carreira. Uma carta autoral, internacional e com um toque de lembranças. “Esta carta é uma reinterpretação das minhas memórias gastronómicas, com pratos inspirados em diferentes locais do mundo, e nos lugares por onde passei, que agora tenho o privilégio de criar juntamente com uma equipa que partilha da mesma paixão pela cozinha e pela gastronomia”, explica o chefe de cozinha.

Nas entradas, destaque para o Bolovo - uma reinterpretação da clássica mistura de bacalhau e ovo. Outra das novidades que merece ser degustada é a Couve-Flor Tebasaki - asinhas de couve-flor picante servidas ao estilo da gastronomia Chuka. Há, também, Ceviche de cogumelo (com leite de tigre, milho crocante, laranja e banana chips), Tartar de carne (novilho picado na ponta da faca com cebolinho, furikake e picles de mostarda em torrada brioche) e os Croquetes de alheira, entre outras opções.

Mexilhões. créditos: Zazah

“O objetivo da equipa é um só: que todos os que nos visitem possam desfrutar de uma experiência que não alimente apenas a barriga, mas sim a alma. Queremos proporcionar momentos de prazer, num ambiente pensado para que isso seja possível – desde a escolha da música, às bebidas, aos momentos em que faço questão de deixar (temporariamente) a cozinha para explicar os pratos a quem está sentado à mesa”, acrescenta Christian D’Auria.

Equipa do Zazah. Em primeiro plano o chefe de cozinha Christian D’Auria. créditos: Zazah

Mas continuemos pela ementa, para provar o Peixe branco do dia, grelhado, com molho de limão, vinagre de banana e azeite de cebolinho. Há, também, que experimentar o Prime ribs suíno, empanado à parmeggiana, acompanhado de molho de tomate da casa; e o lombo de Bacalhau, assado, acompanhado de broa temperada, tomate cherry e alho frito. Mantém-se, também, na carta outro clássico do Zazah – o Tataki de Atum, braseado, mal-passado e fatiado, com molho teriyaki, furikake e cebolinho.

Bacalhau créditos: Zazah

Estes são, apenas, alguns dos novos pratos disponíveis na nova Carta do Zazah, na qual também se encontram acompanhamentos como Puré trufado (um puré de batatas cremoso, com trufas negras e parmesão) e sobremesas como Brizazah (mascarpone temperado com cumaru, crumble e laranja), Trio de trufas veganas (trufa de tâmaras envolvidas em coco, amendoim e cacau) ou Timbale de chocolate (base de biscoito, chocolate a 70%, nozes caramelizadas e caramelo salgado).

Zazah Rua de São Marçal, nº 111, Lisboa Contacto: tel. 211 344 468

Recorde-se que o Zazah abriu ao público em 2017, apresentando-se como um projeto que pretende unir pessoas, gastronomia, arte e música. A garrafeira é outro dos pontos fortes do espaço, reunindo mais de 80 referências de várias regiões de Portugal e alguns rótulos franceses e italianos. O restaurante encontra-se aberto ao público de segunda a sábado, entre as 19h00 e as 00h30, sendo aconselhável reserva.