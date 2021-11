Inspiradas na rara trufa, as criações do chefe de cozinha António Bóia para as ementas dos restaurantes JNcQUOI Avenida e JNcQUOI Asia, estarão disponíveis apenas durante a semana temática. De 10 a 17 de novembro, os dois menus de edição limitada, prometem surpreender dada a combinação inusitada da trufa com os restantes ingredientes.

No JNcQUOI Avenida, o chefe sugere duas entradas clássicas: Burrata com trufa de Alba (59 euros) ou Ovos biológicos fritos com trufa de Alba (48 euros). Como pratos principais, será possível degustar um delicioso Tagliatelli cremoso salteado com trufa (64 euros) ou Raviolis rabo de boi com trufas (65 euros).

Já no JNcQUOI Asia, António Bóia desenvolveu três propostas que podem ser saboreadas ao início da refeição: Tártaro de atum com trufa branca (65 euros), Rolo de negitoro, uni e trufa branca (66 euros) ou Dumpling frito de vaca e trufa (50 euros). Como prato principal, o destaque vai para Ramen de frango, shiitakes e trufa (62 euros) e Lombinho de porco grelhado com cogumelos e trufa branca (66 euros).

JNcQUOI Avenida Avenida da Liberdade, nº 182-184, Lisboa JNcQUOI Asia Avenida da Liberdade, nº 144, Lisboa

Os menus temáticos da Semana da Trufa estão disponíveis em ambos os espaços, para almoço e jantar, entre as 12h00 e as 24h00.

As reservas são recomendadas, por telefone, através do 210 513 000 (JNcQUOI Asia) e 219 369 900 (JNcQUOI Avenida).