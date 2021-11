O novo espaço de brunch na Baixa do Porto tem panquecas, bolos e milkshakes plus size

Nas redondezas do Wilson Café encontramos os clérigos, as galerias Paris e a famosa Livraria Lello. O espaço acaba de abrir com uma ementa gulosa e repleta de guilty pleasures. Aos proprietários, Wilson e Bianca, não falta experiência, já que para além do WBlack, também são detentores dos Negra Café Baixa, Boavista e Matosinhos.

O Wilson Café “é, contudo, um conceito diferente, integrado num ambiente de grande movida durante 24 horas por dia. Neste ponto, o projeto conta com o know-how e visibilidade de Wilson que é um dos rostos mais conhecidos das Galerias. É a primeira vez que um negócio nosso estará aberto num período de tempo tão alargado, dado que abrimos todos os dias às 10h00 e, ao fim de semana, estaremos abertos até às 2h00”, refere Bianca.

Wilson Café

Voltando as atenções para a carta, “a ideia foi explorar a ementa no sentido de elevar a experiência com propostas irreverentes e recriações gulosas inspiradas no brunch americano. As pessoas podem vir tomar o pequeno-almoço connosco, almoçar, lanchar ou até jantar e, antes de seguirem para a noite podem ainda beber algo connosco”, acrescenta Bianca.

Para começar o dia, o destaque vai para a Tosta ovos mexidos e tomate (5 euros) e para a Tosta de ovos escalfados, guacamole, tomate e caju (6 euros)

Na secção de almoço ou jantar o Mac & Cheese & Bacon (9 euros), o Hambúrguer “Gostas muito gostas” (11 euros) - com dois hambúrgueres, bacon, cheddar, iceberg, pickle, tomate e maionese de alho; o Hambúrguer “Gostas pouco gostas” (9 euros), com dois hambúrgueres, cheddar e maionese de alho.

Wilson Café

Na hora do lanche, há a destacar as panquecas ou uma (grande) fatia de bolo. Nas Panquecas doces os clientes podem deleitar-se com Doce de leite, gelado e bolacha (7 euros) ou Banana, morangos e chocolate quente (7 euros), sendo que o chocolate vem à parte para que possa ser vertido a gosto; ou ainda a versão salgada de Presunto, ovo estrelado, parmesão, tomate e orégãos (8 euros). Na Fatia de Bolo (4 euros), os clientes podem optar por um dos sabores do dia: Oreo, doce de leite, noz ou red velvet e saber que, cada fatia, conta pelo menos com três camadas. Para quem procura algo mais light, a Bowl de Fruta, Iogurte, Granola e Mel (5 euros) também está disponível.

Wilson Café

Passando para as bebidas, os Crazy Milkshakes são um dos produtos estrela da casa e há três para escolha: BDAY Milkshake (8 euros), com gelado de nata, leite, Nutella, fatia de bolo e chantilly; Cookie Shake (6,5 euros), com gelado de nata, leite, topping chocolate, bolacha, donut e chantilly; e Sweet & Salty Shake (6,5 euros), com gelado de nata, leite, nutella, topping de morango, marshmallow e chantilly.

Saem os Milkshakes, entram as Sangrias. Sim, porque no Wilson Café há seis sabores à escolha e um deles é picante. De entre elas, destaque para a Sangria espumante com maracujá, Sangria espumante com morangos e Sangria espumante com abacaxi e malagueta, todas elas a 20 euros /jarro. Já na categoria dos Cocktails, a lista também é vasta, mas fica a sugestão dos clássicos Moscow Mule, Mojito, Porto Sour, Expresso Martini e Piña Colada, cada um a 7 euros.

Wilson Café Rua de Cândido dos Reis, nº 73, Porto

O Wilson café está aberto todos os dias das 10h00 às 1h00, à exceção da sexta e sábado, em que o funcionamento prolonga-se até às 2h00, e à segunda que encerra para descanso semanal. Toda a ementa de comida está disponível até às 19h00, sendo que as opções almoço/jantar estão disponíveis até às 23h00, hora a que a cozinha fecha.