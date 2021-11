Lucas e Mateus, os dois irmãos que apostam nos hambúrgueres “fast good”

Unidos na ambição de criar hambúrgueres deliciosos em torno de carnes biológicas, pães e batatas, os irmãos Lucas e Mateus da Costa trouxeram a lume, neste início de novembro, o primeiro hambúrguer “para devorar com gosto”, ou como preferem afirmar hambúrguer “fast good”.

Estrelas da carta do DC Brothers, os novos hambúrgueres chegaram ao Mercado de Campo de Ourique, em Lisboa e às plataformas de entregas a partir de uma dark kitchen no centro da cidade. As encomendas podem ser feitas a partir das plataformas habituais, mas também de uma nova app criada especificamente para a DC Brothers.

À distância, ou sentado na zona de restauração do Mercado de Campo de Ourique, basta ao cliente fazer o pedido e este é encaminhado para a grelha. Os utilizadores da app DC Brothers, disponível em iOS e Android, poderão, a meio da sua refeição, fazerem um pedido sem se levantarem da mesa na zona de restauração, sendo alertados pela app da confeção do seu hambúrguer.

O toque “fast good” de Lucas e Mateus da Costa traduz-se em opções como o DC Bacon (burguer, queijo cheddar, cebola, pickles, bacon e molho especial de bacon), DC Chicken (frango marinado, alface, tomate e molho especial), Classic DC (burguer, queijo cheddar, cebola, alface, tomate, pickles, ketchup e mayonnaise) e os Big C (burguer, queijo cheddar, cebola, pickles, alface e molho especial) e DC Veggie (falafel, tomate, cebola e alface).

créditos: DC Brothers

A Lucas e Mateus da Costa coube o desenvolvimento da receita, articulando a afinação com um chefe de cozinha executivo para criar os hambúrgueres. Os criadores do conceito optaram logo na estreia por se apresentarem aos clientes num espaço físico onde disponibilizam os seus produtos para consumo imediato ou take away, e numa dark kitchen a partir de onde as várias opções da carta estarão disponíveis nas plataformas Uber e Glovo.

Hoje concentrado nos hambúrgueres, o DC Brothers promete “novos caminhos em tentações gastronómicas criadas sob o símbolo do ‘fast-good’. Para já, aqueles que não consigam resistir à tentação das melhores carnes e a uma nova proposta de batatas fritas podem devorá-las de imediato na zona de restauração do mercado quase centenário do icónico e familiar bairro de Lisboa, ou, em alternativa, levar para casa. Em qualquer das situações, sem uso de plásticos”, sublinham em comunicado os criadores do DC Brothers.

“Praticamente nascemos na cozinha dos restaurantes do nosso pai, e ao longo dos anos, incentivados por ele, habituámo-nos a comidas do mundo. Mas como para a generalidade dos jovens, para nós os hambúrgueres estão entre as principais preferências, foi natural que os escolhêssemos para o arranque da nossa empresa”, explica Lucas da Costa.

DC Brothers Mercado de Campo de Ourique, Rua Coelho da Rocha, Lisboa Contactos: tel. 934 000 359; e-mail dcbrothers@olivier.pt DC Avenida Rua Barata Salgueiro, 28ª, Lisboa Contactos: tel. 934 007 900; e-mail: dcbrothers@olivier.pt

Mateus da Costa considera que “os hambúrgueres do DC Brothers não serão mais um hambúrguer em Lisboa. Partimos dos clássicos que se podem comer pelo mundo fora, mas escolhendo carne biológica e do melhor corte, com a receita desenvolvida por nós, aproveitando, naturalmente, os ensinamentos que fomos colhendo ao lado do nosso pai”.

O DC Brothers no mercado de Campo Ourique é o primeiro espaço aberto ao público da empresa gerida por Lucas e Mateus da Costa. O plano de negócios contempla um crescimento sustentado na área do “fast good”.