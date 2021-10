Bites de mozzarella e fiambre fazem agora parte da seleção de entradas. E Risotto de tomate e Tagliatelle de salmão fumado juntam-se aos pratos principais nas pizzarias Massa Fina.

Quanto a pizzas, a de salmão fumado (molho de tomate, tomate cherry, salmão fumado, rúcula, queijo creme, mozzarella e orégãos) e a de presunto (molho de tomate, tomate cherry, queijo gorgonzola, presunto, rúcula, redução de vinho tinto, mozzarella e orégãos) somam-se às pizzas de assinatura como a Inevitável, a Vínica ou a Massa Fina.

Também a oferta de sobremesas cresceu, com a inclusão da Mousse de caramelo e banana no menu, do qual já faziam parte, por exemplo, Panna cotta de chocolate branco e couli de manga, Pizza de chocolate, Tiramisu, Petit gâteau e gelados.

Atualmente, existem cinco espaços Massa Fina em Portugal: Vilamoura (junto ao Vila Galé Ampalius), Praia da Galé (próximo do Vila Galé Collection Praia), Armação de Pera (no Vila Galé Náutico), Lagos (no Vila Galé Lagos) e no Estoril, junto ao hotel Vila Galé. Este último, recentemente reaberto, funciona de 3ª feira a sábado, das 12h30 às 15h00 e das 19h00 às 22h00. Aos domingos está aberto das 12h30 às 16h00. Em todos está também disponível o serviço de take away.