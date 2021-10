O terror instalou-se no restaurante do InterContinental Lisbon e o brunch já está no caldeirão a ser preparado. A 31 de outubro, o Akla Restaurant celebra o Halloween, das 11h30 às 15h00, com um brunch que promete tanto de susto como de sabor.

O habitual Brunch do Parque vai ganhar novas formas e cores para festejar esta época terrorífica. Além da variedade de bebidas quentes e frias, da seleção de ovos e outras iguarias, o menu inclui também panquecas e waffles com doce de abóbora e requeijão, pão de abóbora com xarope de ácer, bolachas e muffins temáticos, smoothies de cenoura e frutos vermelhos e um latte de canela.

Akla Restaurant

InterContinental Lisbon Hotel Rua Castilho, nº 149, Lisboa Contactos: tel. 213 818 700; e-mail lisha.reception@ihg.com

O menu de Halloween estará disponível por 29 euros, por pessoa, com estacionamento incluído. As reservas podem ser efetuadas pelo telefone 213 818 700 ou e-mail lisha.reception@ihg.com