À competição “O Melhor Pastel de Nata” que se realizou a 18 de outubro no âmbito do Congresso dos Cozinheiros, em Oeiras, apresentaram-se 12 finalistas já antes apurados em semifinal. O anúncio da casa vencedora, a Padaria da Né, na Damaia de Cima, deu-se na voz do presidente do júri, o gastrónomo Virgílio Gomes, a quem se juntou o enólogo Domingos Soares Franco, o gastrónomo Duarte Lebre de Freitas, a docente Maria Urmal, a apaixonada por gastronomia Teresa Vivas, o pasteleiro Carlos Fernandes, e a bloguer e autora de livros de cozinha Isabel Zibaia Rafael.

O pastel vencedor teve de superar os critérios impostos pelo júri, aqui sintetizados por Virgílio Gomes: “o aspeto tem de ser apetecível e bronzeado, sem estar queimado ou esmorecido. Há que haver o equilíbrio entre a massa, que deve ser bastante quebrada e o creme, que deve ´escorrer` do pastel, sem ter gostos excessivos a canela, limão, baunilha, ou outras essências”.

A Padaria Né, nascida em Mafra, mais tarde com reabertura na Damaia de Cima (Amadora), impôs-se na sua estreia na competição a uma concorrência de peso, com a presença da lisboeta pastelaria Aloma (vencedora em anos transatos) e que arrecadou o segundo lugar em 2021 e a Patyanne, sediada em Castanheira do Ribatejo, com o terceiro lugar e também já antes premiada.

Critérios como o aspeto, toque da massa, sabor e consistência da massa, recheio e sabor global concorreram para a vitória da Padaria da Né.

Nas redes sociais a Padaria da Né reagiu com emoção: “Estamos sem palavras! O trabalho é sempre recompensado, é um orgulho imenso. Estamos todos de parabéns, temos uma equipa fantástica e este prémio é de todos. Muito obrigado”, lemos.

A 4 de outubro, a organização do concurso anunciou os finalistas com as presenças do Altis Belém Hotel (Lisboa), Cantinho da Nata (Queijas), Casa do Preto (Sintra), Nilo Pastelaria (Lisboa), Padaria da Né (Damaia), Pastelaria Casa do Padeiro (Pontinha), Pastelaria Fim de Século (Lisboa), Pastelaria Nata Morango (Pontinha) e Pastelaria Viriato (Ramada). A estes juntam-se a Pastelaria Santo António (Lisboa), detentora do título e vencedora em 2019 (último ano em que se realizou o evento), e ainda a Pastelaria Aloma (Lisboa) e a Pastelaria Patyanne (Castanheira do Ribatejo).