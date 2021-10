O chefe de cozinha António Alexandre e a sua equipa desenharam, este outono, uma nova ementa para o restaurante Citrus Grill, do Lisbon Marriott Hotel, onde pontuam novas como Gambas salteadas em vinho branco, alho e piripíri; Sopa do mar com gambas, peixe, amêijoas e vegetais; Focaccia com manteiga de ervas e chouriço; Tártaro de salmão; Salada rainbow com espinafres, mozarella, morangos, manjericão e nozes (pratos entre os 9 e os 16 euros).

Nas especialidades do chefe há um vasto leque de opções, como o Polvo grelhado com batata-doce assada e espinafres salteados; Bife à portuguesa, Lombo de novilho frito em azeite e alho servido com batatas chips e molho à portuguesa; Vieras braseadas com risotto de framboesas e aneto; Hambúrguer de salmão com pão de tinta de choco, rúcula, tomate, molho tártaro, cornichons e batata frita; Hambúrguer vegetariano com cogumelos portobello, pão de beterraba, queijo chevre, alface, tomate e batata frita (pratos entre os 18 e os 26 euros)

Para os apreciadores de grelhados o destaque recai no Hambúrguer Marriott com bacon, queijo cheddar, alface, tomate e batata frita; Lombo de atum grelhado com molho escabeche e salada mista; Dourada grelhada com batata assada, feijão verde salteado e relish de tomate (pratos entre os 18 e os 27 euros).

Na seleção vegana consta Chilli vegano com arroz basmati; Legumes à Braz e empada de vegetais com salada (pratos entre os 7 e os 13 euros).

Restaurante Citrus Grill

Avenida dos Combatentes, nº 45, Lisboa Contacto: tel. 217 234 550

No menu de criança as sugestões recaem, entre outros, no Mini bitoque de novilho com ovo estrelado, batatas fritas ou arroz; peitos de frango panados com arroz ou batata frita (pratos entre 11 e os 15 euros).

Para finalizar as sobremesas incluem Mousse de abacate, Mousse de chocolate e flor do sal; Fondant de caramelo com gelado de baunilha e crumble de maçã (7 euros).

As reservas podem fazer-se pelo telefone 217 235 400.