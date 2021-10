No restaurante Selllva, o palco já está montado para receber as acrobatas a 13 de outubro. Aquele espaço localizado na Rua Mouzinho da Silveira, na capital, prepara-se para, nos próximos meses, transformar o seu “habitat natural” num verdadeiro circo, com direito a música animada e coreografias de cortar a respiração.

“As próximas quartas-feiras vão ser assim, artísticas e acrobáticas, graças à ajuda do Armazém Aério. Durante o jantar, e sem aviso prévio, duas personagens vão mostrar os seus dotes de equilíbrio e agilidade em aros gigantes suspensos do teto. Podem ser leoas, pandas, girafas, suricatas ou serpentes, a espécie em causa será sempre mantida em segredo”, informa a equipa do Selllva.

Apesar de andarem à solta pelos ares, tudo se passará na máxima segurança. É só manter a distância mínima recomendada em relação às ditas criaturas.

créditos: Lifestyle

No que toca aos comeres, o menu “Jet Lag” apresenta clássicos a qualquer hora, como a taça de açaí, panquecas com Nutella do Selllva e frutos vermelhos ou panquecas de ricotta com banana e maple syrup.

Sugestões, onde não faltam os ovos, desde escalfados com creme de abacate e molho holandês a ovos estrelados com creme de frijoles e tortilhas de milho ou ovos mexidos com abacate, tomate e sementes de papoila com bacon ou salmão fumado.

Já nos pratos principais destaque para o menu “Into The Wild”, uma volta ao mundo onde não faltam Crepes vietnamitas com molho asiático, Bowl veggie, Frango assado com kimchi ou Húmus de grão e beterraba.

Selllva Rua Mouzinho da Silveira, nº 32, Lisboa Contactos: tel. 215 998 814; e-mail ola@selllva.pt

O menu de sumos e bebidas inclui propostas como o “Hydration Waterfall”, com sumos naturais, sumos detox e smoothies, que combinam frutas e vegetais, como abacaxi, manga, framboesa, lima, espinafres e beterraba.