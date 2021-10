No restaurante Alibi desfrutamos de uma das melhores vistas secretas sobre o Porto

Situado num edifício centenário na rua dos Caldeireiros, o restaurante Alibi by YoursPorto pode muito bem passar despercebido aos mais distraídos que por ali passeiam. Um olhar mais curioso vai permitir ver para além do corredor que se avista da rua e descobrir o acesso aos diferentes espaços que compõem o restaurante: uma sala de ambiente contemporâneo, uma esplanada interior com um jardim vertical e o jardim exterior que oferece uma daquelas paisagens da cidade dignas de postal.

O espaço foi inaugurado em 2020 mas, com a chegada da pandemia, mal teve tempo de se apresentar à cidade. Entretanto, reabriu portas em 2021 com cozinha de confeção simples, ambiente acolhedor, serviço de proximidade e uma vista privilegiada e envolvente sobre o centro histórico do Porto.

Gambas ao alho. Restaurante Alibi

Entre as propostas que encontramos na ementa do Alibi estão as Vieiras glaceadas, a Tempura de polvo ou o Creme de espargos brancos com azeite de trufas e amendoins caramelizados, para começar a refeição; a Carne maturada, o Arroz do mar ou o Polvo assado em forno de carvão, como pratos para partilhar, ou ainda o Arroz cremoso de beterraba para quem procura uma iguaria vegetariana.

Sala interior. Restaurante Alibi

A diversidade de guarnições disponíveis incluem batata frita rústica, puré de pastinaga, arroz selvagem ou a tempura de legumes. Por fim, e porque uma boa refeição não fica completa sem uma sobremesa, não faltam opções tentadoras como a Pera cozida em açafrão e especiarias, a Panacotta de café ou o Fondant de chocolate negro com espuma de maracujá e sorvete de framboesa.

A carta de vinhos apresenta diferentes referências nacionais. Para acompanhar qualquer momento da refeição há ainda uma seleção de espumantes e de cocktails, entre outras sugestões.

Polvo e várias guarnições. Restaurante Alibi

Aberto de segunda a sábado, o Alibi dá primazia às refeições ao jantar, estando o serviço de almoço apenas disponível três dias por semana (sextas, sábados e segundas). Ainda que, neste momento, exista uma carta única ao almoço e ao jantar, a visita ao Alibi pode ser bem distinta, consoante o momento do dia. “Ao almoço temos um ambiente tranquilo e descontraído, que faz com que o nosso espaço funcione como um pequeno refúgio do rebuliço da cidade. À medida que a noite cai, o restaurante ganha uma envolvência diferente e uma atmosfera ainda mais acolhedora, o que torna a experiência dos nossos clientes especial”, revela Miguel Matos, proprietário do restaurante e gestor de negócio da YoursPorto, o grupo empresarial dedicado à área de hosting que está por trás deste projeto.

Restaurante Alibi Rua dos Caldeireiros, nº 145, Porto Horário: jantar de segunda a sábado, das 19h00 às 24h00. Almoço - sexta/sábado/segunda, das 12h30 às 15h30. Encerra ao domingo. Contactos: tel.: 917 188 402; e-mail alibi@yoursporto.com

No mesmo edifício do restaurante, situa-se ainda a Alibi Guesthouse, outro projeto do grupo, com nove quartos que oferecem a mesma vista sobre a cidade.