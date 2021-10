Frente à praia e próximo da marina de Vilamoura, o Purobeach conta com uma seleção de propostas no seu novo brunch, sempre ao domingo, entre as 12h00 e as 15h00. O menu, especialmente pensado para esta refeição, inspira-se no conceito de culinária 3M (Marraquexe, Miami e Melbourne), ao qual o chefe de cozinha André Basto junta produtos frescos da costa algarvia.

Servido à mesa, este brunch inclui uma variedade de pães, queijos, charcutaria e ovos para além de uma seleção de peixes fumados, saladas, snacks e opções de pratos principais quentes. Para terminar, uma seleção de sobremesas. Dos elementos mais comuns, como o iogurte com granola, açaí ou muesli, os ovos Rancheros, os sumos de fruta naturais e a seleção de saladas, até aos pratos mais elaborados como os tradicionais Chicken quesadilla e Fish taco ou às novidades como o Minute steak e a Darne de salmão, há diversas opções para acomodar todos os gostos.

O brunch orça os 30 euros por pessoa (bebidas alcoólicas não incluídas). Reservas pelo telefone 289 303 740 ou e-mail info.vilamoura@purobeach.com