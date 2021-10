No Ikeda Japanese Cuisine a esplanada conta com uma nova disposição e com novos aquecedores que tornam este espaço exterior mais acolhedor agora que se instalou o outono no calendário.

“Inspirada nos jardins japoneses, o espaço Niwa reflete a mística da cultura nipónica e uma comunhão com os elementos da natureza”, refere a equipa do restaurante de cozinha japonesa. Ali é possível fazer uma refeição rodeado de elementos decorativos com alusões paisagísticas (como as referências aos tradicionais portões torii), sobre chão de madeira queimada, obtido através da técnica milenar japonesa - o Shou Sugi Ban. Esta técnica para o tratamento da madeira é usada para preservá-la, a fim de a manter intacta durante pelo menos cem anos. Daqui resulta um tom negro mate altamente texturado que contrasta com o verde fresco do bambu.

Ramen. Ikeda Japanese Cuisine

A esplanada oriental tem uma capacidade para 40 pessoas, sendo aconselhada a realização de reserva prévia. De terça a domingo, é possível almoçar ou jantar neste espaço renovado onde se provam diferentes propostas da gastronomia nipónica, onde se incluem, para além de sushi, várias outros pratos tradicionais da cozinha daquele país do Oriente.

Ikeda Rua do Campo Alegre, nº 416, Porto Contacto: tel. 915 499 363; e-mail reservas@ikeda.pt

O Ikeda nasceu em 2017 com a promessa de ser "uma extensão do Japão no Porto". O espaço foi pensado tendo como base as tradicionais Izakaya, as tascas e espaços informais do Japão, onde as pessoas se encontram para petiscar e conviver. A cuidar da ementa e os destinos do Ikeda está Agnaldo Ferreira, chefe de cozinha brasileiro apaixonado pela cultura e gastronomia japonesas.