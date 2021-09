46 Lisboa, o espaço inclusivo onde habitam a comida e diferentes expressões artísticas

A cozinha do 46 Lisboa poderia definir-se como tendo “margem para o erro”, uma vez que a sua componente lúdica e casual – influenciada por diversos chefes de cozinha e tradições culinárias do mundo – “gosta de arriscar e ousar experimentar o que é desconhecido, sem nunca procurar a perfeição”, refere a equipa do estabelecimento em comunicado. Assim, a propostas como Ostras com molho vinagrete (quatro unidades 10 euros), juntam-se outras menos convencionais como o Raclete de batata-doce (13 euros), que utiliza cebola confitada, presunto pata negra e rabanetes.

A ementa concebida exclusivamente a partir de ingredientes biológicos, de fornecedores locais, apresenta novas opções vegetarianas e vegan. São exemplo a Burrata trufada (12 euros), com trufas, pesto, tomate cherry e azeite bio, a Sopa de tomate (9 euros) com ovo escalfado, os Dumplings vegetarianos (12 euros), os Raviolis girasoli de gorgonzola e pera (12 euros) e ainda os vegan Tacos chilli beans (11 euros), com tzatziki, pickle de cebola roxa e feijão.

Cheesecake de caju e framboesas. créditos: 46 Lisboa

Já na carta de bebidas há champanhe, espumante, espirituosas, cocktails com e sem álcool, kombucha vegan, vinhos naturais e biológicos e ainda cerveja, envolvida numa manga de papel reciclado polvilhada com sementes de hortelã para levar para casa e semear.

Adicionalmente, para além da componente gastronómica, existe muito para viver, pensar e criar no 46 Lisboa. Assim, algumas das novidades são os 46 x Takeovers, o 46 x Social Club, o 46 x Green Club, ainda o 46 x Social Food e 46 x Social Creators. Se o Takeover convida à ocupação do espaço por plataformas, pensadores, projetos e todos os sonhadores interessados, já o Social Club dá palco a músicos dos mais variados quadrantes, em formato de residência.

créditos: 46 Lisboa

A carta branca estende-se também à cozinha, uma vez que o projeto comunitário de culinária Social Food convida clientes, conhecidos, curiosos e amantes da gastronomia a criar menus de degustação e reunir os amigos à volta das sensações e dos sabores.

Ainda com a liberdade criativa como premissa, designers, artistas, artesãos e criadores de moda com consciência e impacto social, local e global, são os membros honrosos do Social Creators, sendo convidados a produzir obras que respeitem o pantone do bar, a fim de serem expostas no mesmo.

46 Lisboa Praça das Flores, nº 46, Lisboa Horário: de terça-feira a sexta-feira entre as 18h00 e as 23h00 e ao sábado entre as 11h00 e as 15h00 e as 18h00 e as 23h00 Contactos: tel. 937 784 390

Por fim, o Green Club integra a cultura plant-based com música, sendo a primeira interpretação em Lisboa da emergente vaga conscious clubbing, com o sabor especial do 46 Lisboa. Sensorial e saudável, hedonista e consciente, divertido, holístico, social, dançante, o Green Club terá lugar aos sábados de manhã, entre as 11h e as 15h, cruzando DJs e música ao vivo com comida vegetariana e vegan.