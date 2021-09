Assinadas por Chakall, Chefe Executivo do Fuel by Chakall, em cada uma das ementas, a 1 e 2 de outubro, será possível degustar uma oferta gastronómica diferente. As dez iguarias propostas inspiram-se na gastronomia sul americana, remetendo, assim, para a terra natal de Chakall, denotando também a influência dos sabores mediterrâneos, tão presentes no hotel The Prime Energize, onde se localiza o restaurante.

A ementa do jantar de 1 de outubro é composta por Salmorejo com chips de batata-doce, seguido por Carpaccio de pera, rúcula, gorgonzola e pinhões, Beringela parmegiana e ainda por um levemente picante Caril de couve-flor e arroz basmati, terminando com Sweet quinoa, que combina canela e limão.

No dia seguinte, a 2 de outubro, o Gaspacho de meloa junta-se à Quinoa Pasión, com abacate, manga, maracujá e mel, a Terrine de Abóbora, o Couscous imperial, com gengibre, açafrão, amêndoas e passas e à Tarte tatin de abóbora e gelado de requeijão.

Adicionalmente, ao mantra #eatgood, o The Prime Energize alia também a filosofia #beactive, pelo que para complementar o programa de fim de semana, o hotel convida a desfrutar de uma caminhada ao ar livre pela Mata Nacional das Dunas Litorais de Vila Real de Santo António, que terá lugar a 2 de outubro às 9h30. Local de eleição de diversos animais, de que é exemplo o camaleão, neste trilho será possível observar aves, e respirar o ar puro no pinhal e junto à lagoa. Por fim, no domingo, 3 de outubro, será ainda possível usufruir de uma aula de ioga, com Clara Marques, no rooftop do The Prime Energize.

O jantar orça os 18 euros por pessoa, sem bebidas incluídas. Informações e reservas pelo telefone 281 001 300; WhatsApp: 918 267 705 ou e-mail rsv.mg@theprimehotels.com