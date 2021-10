Sardinhas, percebes e ondas gigantes no episódio português de “Gordon Ramsay: Uncharted”

Gordon Ramsay, um dos mais mediáticos chefes de cozinha da atualidade, chega ao canal temático “National Geographic”, a 15 de outubro (às 22h10, sempre à sexta-feira), com a terceira temporada de “Gordon Ramsay: Uncharted”. A nova temporada será uma aventura pelo mundo, com Ramsay a enfrentar condições extremas, à procura da excelência culinária. No primeiro episódio, o chefe escocês explora a paisagem portuguesa e as suas ligações à cozinha que praticamos.

Em Portugal, entre as várias aventuras e visitas, Gordon Ramsay desbrava ondas gigantes à procura de percebes que se agarram à linha costeira e aventura-se em alto mar para pescar as icónicas sardinhas. Para além disso, vai ter de arregaçar as mangas e dar o seu melhor para superar o chefe de cozinha português Kiko Martins, num manjar a ser servido ao autarca da Nazaré.

Nesta terceira temporada, Gordon faz-se à estrada e abre caminho, entre outros destinos, através de Portugal, Croácia, México, Porto Rico, Islândia, Texas, Maine e Smoky Mountains, na América. O objetivo é explorar as cozinhas de todo o mundo e aprender costumes culinários singulares.

Porto Rico. créditos: National Geographic

Sob a orientação de peritos locais e lendas gastronómicas que vai conhecendo ao longo do caminho, Ramsay participa em costumes e aprende sobre os melhores ingredientes e sabores de cada região. Cada ingrediente que recolhe, prato que prova ou pessoa que conhece, serve de inspiração para uma nova receita. Cada episódio termina com Gordon a desafiar-se a si próprio num frente-a-frente com um chefe local na preparação de uma refeição para os habitantes.

O primeiro episódio da terceira temporada terá emissão simultânea no canal 24Kitchen.