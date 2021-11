A nova aplicação do Vira Frangos denomina-se VIRApp e oferece vantagens exclusivas aos utilizadores, sob a forma de pontos que recompensam os clientes por cada encomenda realizada, e também através de desafios que dão direito a ofertas exclusivas.

"A aplicação é mais uma forma de melhorarmos a experiência dos nossos clientes e surge num momento importante quando celebramos um ano de Vira. Para além de facilitar a realização de pedidos, a VIRApp recompensa justamente os clientes com um sistema de atribuição de pontos em função dos pedidos realizados, incluindo ainda desafios semanais e mensais disponíveis em exclusivo na VIRApp.”, explica Albano Homem de Melo, um dos três sócios do Vira Frangos.

créditos: Vira Frangos

Através da VIRApp, disponível na App Store (iOS) e na Play Store (Android), os clientes da cadeia de frango grelhado, desossado, e sem gordura adicionada, podem fazer o pedido completo, desde a escolha dos pratos e bebidas para a sua refeição, até ao pagamento da encomenda.

No sentido de melhorar a experiência dos clientes, o Vira Frangos tem vindo a aperfeiçoar as suas receitas originais. A par da aplicação, o Vira Frangos prepara-se para lançar em breve uma nova receita do Frango abacate e iogurte com um creme de abacate e iogurte, tomate cereja fresco, ervas e o tempero fresco Vira Frangos.

A receita foi reformulada com a ajuda dos clientes mais fiéis e estará disponível brevemente no serviço de take away, podendo também ser provada nos três restaurantes Vira Frangos: Algés (Avenida Bombeiros Voluntários de Algés, nº 71 A), no Atrium Saldanha, em Lisboa (Praça Duque de Saldanha) e, também na capital, na Rua Silva Carvalho, nº 190 A.