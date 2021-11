Desenvolvido pelo chefe de cozinha Luís Barradas, a nova ementa do Wine Corner by José Maria da Fonseca aposta na sustentabilidade, com destaque para os aromas regionais e respeito pela sazonalidade dos produtos. Para acompanhar as sugestões do chefe, à garrafa ou ao copo, encontram-se os vinhos da José Maria da Fonseca, que vão desde a Península de Setúbal ao Alentejo, sem esquecer o Douro.

“Pretendemos proporcionar aos consumidores uma experiência completa e que se adapte à época, à tranquilidade da nossa região e que transmita a nossa tradição. A nossa oferta gastronómica é inspirada em todos estes valores e privilegia o nosso compromisso pela sustentabilidade, promovendo os nossos produtos tão particulares e apresentando-os no prato de uma forma memorável”, refere Sofia Soares Franco, responsável de Enoturismo e Comunicação da José Maria da Fonseca.

“A criação desta nova carta reflete o respeito pela sazonalidade dos produtos, nomeadamente dos peixes e legumes que apresentamos, e o cuidado com os produtos selecionados, beneficiando sempre os ingredientes regionais. Estes são os principais atributos que caracterizam a nova carta”, revela o chefe de cozinha Luís Barradas.

Para esta temporada mais fria, o chefe alterou o leque de propostas na ementa com diversas sugestões quentes e reconfortantes, desde o Húmus de cenoura algarvia, cenouras baby assadas, beterraba, funcho e papadums ao Ensopado de pata roxa, ou à Raia alhada; à Bochecha de vitela em Periquita com puré Ratte e ragu de cenoura, ao Rabo de boi com espuma de cherovia trufada; ao Arroz doce de leite de ovelha, ou o Manjar celeste (feito com requeijão de ovelha e ovos). Além disso, o Wine Corner by José Maria da Fonseca tem agora para sobremesa os gelados artesanais Santini.

Pratos bestsellers mantêm-se na carta, com o chefe a recomendar também para entrada o pão regional, as tábuas de queijos e a seleção de enchidos nacionais. Nos pratos do mar, entre as várias opções, existe o Bacalhau dourado à Maria da Serra, o típico Choco frito à antiga com maionese e lima ou o prato com a pesca do dia, carolino de limão, bivalves, halófitas e algas do Sado. Para as iguarias da Serra, Luís Barradas propõe um Carpaccio de novilho ou uma Presa de porco ibérico, molho de pimentos, amêijoa, coentros e milho frito.

Como sobremesa, não poderia faltar na ementa a Torta de Azeitão, a Mosca na mousse e ainda a Pera bêbeda, crumble da Piedade, Gelado de queijo de Azeitão com redução moscatel José Maria da Fonseca.