Cogumelos e trufas são as estrelas no “Jantar de Outono” do restaurante The Orangerie

Nesta que é uma época de celebração e antecipando os fins de semana prolongados, o hotel vínico The Yeatman promove no seu restaurante The Orangerie o “Jantar de Outono”, uma experiência enogastronómica dedicada à estação e aos produtos sazonais, com a assinatura do chefe de cozinha Ricardo Costa.

O menu inspira-se nas trufas e cogumelos, que resultam em confeções como o Lavagante azul com pancetta ibérica, óleo de trufa e beurre blanc, ao Pregado, composto por cogumelos, ervas frescas e molho de cebolinho. Os tons, sabores e texturas outonais também se fazem sentir pela presença de ingredientes típicos da estação como as maçãs, avelãs e figos.

The Yeatman

Para elevar a viagem gastronómica, o hotel que foi recentemente distinguido como “Best Hotel Wine List - Global Winner”, no concurso de World’s Best Wine List Awards 2021 da revista inglesa “World of Fine Wine”, sugere uma seleção de vinhos, especialmente pensados por Elisabete Fernandes, Diretora de Vinhos do hotel, para acentuar os sabores e aromas outonais.

O jantar será também acompanhado por música ao vivo, a combinar com a vista panorâmica sobre o rio Douro, as luzes noturnas e cintilantes da cidade.

The Yeatman Rua do Choupelo, (Santa Marinha), Vila Nova de Gaia Contactos: tel. 220 133 100, e-mail: events@theyeatman.com

Com o início apontado para as 19h30, o Jantar de Outono tem um custo de 185 euros por pessoa (com seleção de vinhos incluída), sendo que, no caso dos grupos de entre oito e dez pessoas, o custo é de 175 euros por pessoa. Os bilhetes podem ser comprados no site do hotel.