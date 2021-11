No Natal e Ano Novo do Sheraton Cascais Resort não faltam brunchs de sabor festivo

O Sheraton Cascais Resort vai celebrar o Natal com um jantar exclusivo na noite de consoada e um menu especial de brunch no dia 25 de dezembro. Ambos os momentos vão contar com uma ementa repleta de iguarias típicas da época natalícia e, no Brunch de Natal, haverá animação musical em duo.

O Jantar de Consoada vai decorrer entre as 19h00 e as 23h00 e conta com quatro propostas gastronómicas. Tem início com uma canja de perdiz e vinho madeira, para entrada, seguindo-se o prato de peixe – bacalhau fresco, puré de grão, ovo a baixa temperatura e chalotas confitadas – e uma paleta de cordeiro, puré de cenoura e pakchoy, como sugestão de carne. Para terminar, estará disponível uma mesa com uma vasta oferta de sobremesas natalícias, em regime buffet.

Por seu turno, o Brunch de Natal do Sheraton Cascais terá lugar a 25 de dezembro, entre as 12h30 e as 16h00. Este menu inclui uma seleção de pratos típicos de um menu de brunch, como saladas e wraps variados, camarão cozido com flor de sal, uma vasta seleção de queijos, ovos mexidos, salsichas e cogumelos e pastelaria variada. Serão também servidos alguns pratos mais aconchegantes e tradicionalmente alusivos ao Natal, tais como: creme de tomate assado com manjericão, garoupa braseada, molho beurre blanc e bacalhau cremoso com camarão e espinafres. Como opções de carne, na ementa está incluído o clássico peru assado e trinchado e um bife wellington.

Luis Ferraz/Sheraton Cascais Resort

O menu de brunch vai contar ainda com uma opção vegetariana – mil folhas de legumes, queijo halloumi e tomate assado – e ainda um prato de massa à La Carbonara. Este momento gastronómico termina com uma mesa tradicional de sobremesas natalícias.

A ementa de consoada do Sheraton Cascais Resort está disponível por 95 euros por pessoa, sem bebidas incluídas, e o brunch natalício por 80 euros para os adultos, com águas, cafés e sumos incluídos. As crianças entre os quatro e os 12 anos pagam apenas metade destes valores. Ambos as ofertas podem ser reservadas para grupos de 2 a 12 pessoas, com 72 horas de antecedência.

Proposta de Passagem de Ano

A noite mais emblemática e glamourosa do ano, que celebra a entrada em 2022, tem início com um welcome cocktail ao som de saxofone ao vivo, entre as 19h00 e as 19h30, no qual será servida uma seleção de bebidas e aperitivos, tais como Cornetos de salmão, guacamole e ovas de tobiko, Camarão panado com molho agridoce, Gaspacho de morangos, óleo de poejo e gressinos, entre outras.

Terminado o welcome cocktail, segue-se o Jantar de Ano Novo, animado com música jazz ao vivo, que vai contar com um menu especial e uma vasta seleção de bebidas incluídas. A degustação tem início com um amouse bouche de cavala curada, puré de escabeche e gel de pimentos, seguindo-se uma entrada de Carabineiro, texturas de couve flor e caviar.

Como pratos principais, o chefe de cozinha apresenta um Robalo com percebes, molho de champanhe, batata fondant, pó de algas e salicórnia e um suculento Lombo de novilho, com condimento de pinhão e foie gras, puré de aipo, cenoura caramelizada e salada de flores com molho madeira. Como sobremesa, será servida uma delícia de três chocolates.

Luis Ferraz/Sheraton Cascais Resort

Para acompanhar as 12 badaladas, não poderia faltar um brinde com flute de champanhe, passas e festa animada com DJ, que prolongará até às 2h00. No final da noite, será servida uma ceia com caldo verde, mini hambúrgueres e mini pregos.

O jantar de Ano Novo está disponível por 300 euros para reservas efetuadas até 30 de novembro, por 350 euros, de 1 até 15 de dezembro e por 400 euros, para quem reserve entre 16 até 28 de dezembro. As crianças entre os quatro e os 12 anos usufruem de um desconto de 50%

No dia 1 de janeiro de 2022, o Sheraton Cascais Resort vai contar com um menu especial de Brunch de Ano Novo com animação musical em duo, servido entre as 12h30 e as 16h00.

O Brunch de Ano Novo está disponível por 90 euros para adultos ou 45 euros para crianças entre os quatro e 12 anos. As reservas devem ser efetuadas com 72 horas de antecedência.

Todas as ofertas de Natal e Ano Novo oderão ser reservadas através do e-mail concierge@sheratoncascais.com ou no site.