As almôndegas e hambúrgueres veganos do restaurante Tanah também já se vendem em lojas e mercados

Com uma gastronomia leve e divertida, o cascalense restaurante Tanah, nome que significa "terra", em indonésio, inspira-se na street food vegan, que ganha força em países como Alemanha, Holanda e Estados Unidos. A ementa, desenvolvida por Beatriz Esteves, uma das sócias, aposta em pratos leves e marcados por sabores intensos, resultado da mistura de molhos e temperos criativos.

Uma das principais apostas do restaurante é substituição da carne por vegetais sem comprometer o sabor das receitas. Exemplo disso, as almôndegas e kaftas vegetais, além de um hambúrguer de cogumelos com alto valor proteico, feito com um blend de cogumelos e muito shitake. Produtos que também estão disponíveis na linha de congelados vendidos em lojas e mercados, com certificação biológica, o mesmo é dizer combinando as melhores práticas ambientais e a preservação dos recursos naturais.

créditos: Tanah

A nova linha de hambúrgueres em pães veganos são um capítulo à parte, sempre acompanhados por chips de batata-doce ou salada verde com molho de agave e balsâmico. Bons exemplos são o recém-lançado Double Mush (11 euros), um suculento sanduíche com dois hambúrgueres de shitake, duas fatias vegan, green mayo de ervas frescas, alface e tomate; o Mush Burguer (8 euros) com um mix de cogumelos, molho cremoso tipo cheddar à base de castanha de caju e cenoura e cebola caramelizada no shoyu e o Grão Burguer (8 euros), com hambúrguer de grão-de-bico e cenoura, bolo do caco de cebola roxa, fatia vegan, alface e maionese verde. Há ainda uma opção para quem não dispensa um bom hot dog, no Tanah (7,5 euros) ele leva salsicha de tofu, green mayo e cebola crispy.

créditos: Tanah

Para quem busca outros pratos, encontra a Coxinha de jaca (2,3 euros a unidade). Entre as novidades há que sublinhar também o Chilli vegan (8 euros), uma versão do clássico mexicano, aqui feito à base de feijão, milho, proteína de soja, pimento vermelho e um tempero suave de mix de pimentas.

Quem aprecia salada, a dica é a Bali (7,5 euros), com arroz integral, amendoim crocante, brócolos fresquinhos, pimentos, cenoura e um molho artesanal repleto de referências orientais à base de sésamo e shoyu.

Tanah Travessa do Poço Novo, nº 10, Cascais Contactos: Tel. 938 840 631; e-mail contacto@tanahvegan.com

Finalmente, para adoçar os paladares, a sugestão é o fofíssimo brownie de cacau.

Tudo isto no coração de Cascais, num ambiente despojado e alegre, que mistura uma pegada industrial com um clima contemporâneo, com a assinatura do arquiteto Diego Gutierrez.