Para a ementa, a proprietária Daniela Azeredo, que concilia no Souk dois dos seus hobbies preferidos, a gastronomia e as viagens, trouxe sabores especiais como do Menemen (6 euros), um dos pratos obrigatórios no pequeno-almoço turco, tem origem na região de Izmir, traz ovos mexidos num molho aromático de tomate e pimentos, e é servido com pão árabe cozido na hora.

Há, também, a opção da Cesta de pão árabe (3,5 euros), feito artesanalmente com fermentação caseira e sem aditivos, uma delícia que nos leva diretamente ao Médio Oriente. Seguindo para a street food, a sugestão são os Pides (a partir de 7 euros), uma espécie de pizza que tem a sua origem no Uzbequistão e apresenta um formato de barco perfeito para receber recheios variados. Há também o Sis Tavuk (8 euros), uma espetada de frango marinado em iogurte servido com molho artesanal exclusivo de romã e balsâmico.

Souk

O festival conta também com opções como a Batata Harrah (4,5 euros), salteada e servida em delicados cubinhos com ervas aromáticas; a Abóbora Exótica (4,5 euros), de sabor suave, mas uma textura firme, é assada lentamente com especiarias. A carta traz também o Tomate e pimento (4,5 euros), que chegam à mesa assados e condimentados com ervas mediterrânicas, e a Cenoura e cebola roxa (4,5 euros), feitas com sumagre, uma especiaria ligeiramente cítrica usada no Médio Oriente e perfeita para as saladas. Para beber, comece por pedir um Chocojack (10 euros), um intenso cacau quente com Jack Daniel`s.

Souk Rua Alexandre Herculano, nº 114 A, Cascais (Rua Amarela) Contactos: tel. 211 573 528; e-mail streetfoodbysouk@gmail.com

A completar a experiência, todos as sextas e sábados, o Souk recebe o músico Henrique Lex a tocar o melhor do blues na sua guitarra. Tudo isto com o aroma de especiarias das velas, aquecedores na esplanada e mantas.