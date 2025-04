É nas palavras do chef Luís Gaspar que ficamos a conhecer as duas propostas gastronómicas para a Páscoa: “O nosso cabrito, de origem nacional, é assado lentamente no forno, como manda a tradição. Perfumado com os aromas do tomilho e alecrim, é servido tenro e suculento. Será acompanhado por arroz preparado no forno, enriquecido com enchidos regionais portugueses e os sucos da assadura do cabrito”. A dose para duas pessoas tem o valor de 40€, já o Folar Doce, “aromatizado com erva-doce e canela, ideal para partilhar com amigos e família", custa 20€.

Estes dois pratos tradicionais de Páscoa podem ser encomendados até às 13h00 do dia 16 de abril, na loja online do Pica-Pau. Já as recolhas das encomendas serão feitas diretamente no restaurante no dia 20, entre as 9h30 e as 12h30. Os clientes receberão também as instruções necessárias para finalizarem o prato principal, de modo a obterem um resultado ideal: “basta terem um forno e seguirem, passo a passo, todas as dicas para a caramelização e empratamento perfeitos”, detalha Luís Gaspar.

Pica-Pau Rua da Escola Politécnica, n.º27, Lisboa Contactos: tel. 212 698 509; e-mail picapau@restaurantepicapau.pt

Para quem preferir ir almoçar fora, o Cabrito assado com arroz de forno estará também disponível no restaurante, assim como a restante carta do Pica-Pau.

As reservas de mesa podem fazer-se através do telefone 212 698 509.