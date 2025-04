Foi sob o mote “tradição à mesa” que o chef Pedro Lemos preparou um menu disponível apenas no dia de Páscoa, repleto de sabores e iguarias regionais, e que contará com diferentes momentos gastronómicos.

O tradicional almoço de Páscoa terá, assim, início com uma seleção de entradas composta por Grãozada de sames, Tripas e feijocas, Legumes assados e Carapau de escabeche. Para prato principal, e cumprindo a tradição secular de comer cabrito nesta altura do ano, o chef sugere Cabrito assado com arroz de forno, havendo ainda Bacalhau com migas soltas como prato alternativo. E porque a Páscoa é, por excelência, uma altura em que os doces ganham especial destaque, não poderiam faltar algumas das mais tradicionais sobremesas portuguesas tais como Pudim dos ecos, Picado de abelha, Toucinho do céu, Torta de laranja e Queijo amanteigado.

O almoço terá duas opções de harmonização vínica, com néctares produzidos pela família Symington, sendo a primeira composta por Altano Bio Rosé ou Altano Reserva Branco, Pombal do Vesúvio ou Post Scriptum e, para finalizar, Vinho do Porto Graham’s 10 anos (25€ por pessoa). A segunda opção de pairing inclui os vinhos Vértice Cuvée ou Pequeno Dilema Branco, Quinta do Vesúvio e, para sobremesa, Vinho do Porto Graham’s 20 Anos (40€ por pessoa).

As reservas para o almoço de Páscoa no Bomfim 1896 estão disponíveis por 70€ por pessoa (escolha de um prato principal) ou 90€ por pessoa (escolha de dois pratos principais).

As reservas podem fazer-se pelo e-mail info@bomfim1896.com ou através do telefone 254 730 360