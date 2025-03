A ideia destes encontros vínicos nasceu em 2023, pelas mãos do chef João Sá, que agora entrega o desafio à sua sommelière, Maria Laura Vitor. Nesta primeira edição de 2025, as “Sommelier Dinner Series” os participantes serão desafiados a explorar os vinhos franceses, com destaque para as regiões de Bourgogne (Borgonha/França) numa seleção da Domaine Ponsot. A 8 de abril, a noite começa com o Champagne Pierre Péters, com a sua efervescência delicada e notas cítricas, elegante e alegre. Segue-se um desfile de vinhos da adega Ponsot e com algumas raridades que chegam com o produtor, como Clos de la Roche 2007 ou o Morey Saint Dennis 1ºer Cru Clos de Monts Luisants Monopole 1998.

"É sempre com muita alegria que o chef João Sá cria estas oportunidades para dar palco aos vinhos que também o apaixonam e o complementam enquanto chef. Estes jantares são momentos muito especiais, são como um ritual ao qual procuramos trazer a maior dignidade, e achamos que funcionam melhor num registo intimista, já que estamos a falar de vinhos que tocam profundamente. Nesta edição, escolhi vinhos das regiões de Borgonha e que têm uma história única e uma autenticidade com a qual me identifico, e que acho que merece ser partilhada", refere a Sommelière Maria Laura Vitor.

Maria Laura Vitor, algarvia de gema, deixou Tavira aos 27 anos e uma carreira dedicada ao desporto para seguir a sua paixão pelos vinhos, foi nessa altura que se mudou para Lisboa para frequentar o curso de escanção.

Chegou ao Sála pouco antes do restaurante conquistar pela primeira vez a estrela Michelin e, é ao dia de hoje, a responsável pela carta de vinhos que viaja sobretudo pelo nosso país, tocando quase todas as regiões portuguesas e também com algumas escolhas internacionais.

Sála Rua dos Bacalhoeiros, nº 103, Lisboa Contactos: tel. 218 873 045

Conhecida pelas suas escolhas pouco óbvias e inesperadas, que transformam a experiência dos vinhos à mesa num momento surpreendente.

O jantar orça os 290€ por participante com as reservas a poderem fazer-se pelo telefone 218 873 045.