Desde outubro passado que o restaurante XXL – que ganhou nova vida pelas mãos de Olivier da Costa no final de 2021 – começou a abrir ao almoço, durante a semana, com menu executivo e outras opções para partilhar, numa realidade inédita para este restaurante que durante a sua longa vida, de quase 30 anos, nunca o tinha feito.

A decisão, que resultou de um desafio dos próprios clientes como explicava Olivier na altura, revelou-se não só acertada, como uma aposta vencedora.

Com a aproximação da primavera, reformula-se a carta e o preço. Se antes o menu executivo incluía couvert, prato e bebida por 28€, o menu passa a incluir couvert e prato por 19€, um ajuste de acordo com aquilo que foram observando nos últimos meses, dando assim escolha ao cliente de querer incluir outros itens ou não.

“Nos pratos do dia quis ir buscar o que se come em casa da avó. E este restaurante é muito pela partilha, é muito ‘mete a travessa no meio da mesa’. E eu quero cada vez mais realçar este facto, que é encontrarmos comida de conforto aqui”, explicou Olivier da Costa na apresentação do novo menu.

Novos pratos do dia Segunda-feira - Ervilhas com ovos escalfados Terça-feira - Arroz de pato Quarta-feira - Bacalhau com todos Quinta-feira - Feijoada de gambas e choco Sexta-feira - Cozido à portuguesa à moda do Olivier

Assim, continua a haver cinco pratos diferentes para cada dia da semana sendo as novidades as ervilhas com ovos escalfados à segunda e o bacalhau com todos à quarta. O arroz de pato passa a ser opção às terças e a feijoada de gambas e choco mantém-se à quinta. Na sexta mantém-se também, para já, o cozido à portuguesa à moda do Olivier, que é um dos pratos mais apreciados e que mais clientes leva ao restaurante.

Cozido à portuguesa à moda do Olivier créditos: Divulgação

“É o melhor cozido à portuguesa, ponto”, enfatiza Olivier, num prato que incluiu grão, arroz de feijão, batata e batata-doce, cenoura, dois tipos de couve, vários tipos de enchidos, além das várias carnes que compõem este prato tradicional.

A seleção é aquela que “me faz lembrar a minha infância. O arroz de pato já o tenho desde o (restaurante) Avenida, que fazia à quarta-feira, e que é um prato icónico meu e não o queria tirar, ervilhas com ovos era um prato que a minha avó fazia e eu adorava, o bacalhau com todos era uma coisa que eu odiava quando era miúdo e agora adoro e a feijoada também adoro”, resume Olivier.

Para aqueles que dispensarem estes pratos do dia há tártaro de novilho, raspado de carne e filetes de peixe galo com arroz de tomate, além de outros disponíveis à carta e que podem ser encontrados também à hora de jantar, como os tradicionais soufflés e os bifes XXL e Café Paris.

Restaurante XXL Calçada da Estrela, nº 57, Lisboa Contactos: tel. 911 807 513; e-mail: xxl@olivier.pt Horário de Funcionamento Almoço: Segunda-feira a sexta-feira: 12h30-15h00 Jantar: Segunda-feira a quarta-feira: 19h30-01h00; Quinta-feira a sábado: 19h30-02h00

Mas as novidades não se ficam apenas pelo menu executivo. Na secção entradas pode agora experimentar carpaccio XXL (18€), com pesto e queijo pecorino trufada, cocktail de camarão (19€) e burrata D.O.P. com azeite virgem extra (48€), três especialidades já a pensar no verão, e tarte tatin com chantilly (9€) e profiteroles (18€ para duas pessoas), nas sobremesas. Para um paladar mais requintado temos massa Rigatoni (150€) envolta num molho de champanhe e caviar.

Os clientes que o desejem têm à disposição, por 5€, o serviço de valet parking do XXL.