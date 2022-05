A iniciar a jornada de arrozes no restaurante Real by Casa da Calçada, chegará à mesa o Arroz de forno de presa, gamba violeta, arroz bomba (35 euros - duas pessoas), disponível de 3 a 7 de maio. Um prato elaborado com presa de porco de bolota alentejano, gamba violeta do Algarve e arroz da variedade bomba, cultivado no Vale do Mondego. Este arroz é cozinhado no forno com um caldo de porco e marisco, e servido com aioli de cebolinho.

Mais tarde, de 10 a 14 de maio, o Polvo à bordalesa, arroz de forno, coentros (31 euros - duas pessoas), fará as honras à mesa. Com polvo algarvio capturado em nassas, preparado à bordalesa, e servido com um arroz da variedade bomba, cultivado no Vale do Mondego, este prato é cozinhado no forno com o caldo de cozedura do polvo e finalizado com coentros e aioli.

No elenco de pratos apresentados no mês de maio, haverá lugar ao Arroz de forno de cordeiro, arroz ronaldo, espargos trigueiros (35 euros – duas pessoas), de 17 a 21 deste mês. Receita preparada com perna de cordeiro de leite criado na zona de Cinfães do Douro e arroz da variedade ronaldo cultivado na zona do Baixo Mondego, cozinhado num caldo de cordeiro aromatizado com carqueja e guarnecido com espargos trigueiros.

créditos: Real by Casa da Calçada

Por seu turno, de 24 a 28 de maio, o Arroz de forno de carabineiro do Algarve, arroz bomba, planctôn (49 euros - duas pessoas), apresentar-se-á como prato confecionado com carabineiro algarvio, arroz da variedade bomba cultivado na zona do Baixo Mondego, cozinhado num caldo de carabineiro e guarnecido com plâncton marinho em pó.

Inaugurado em novembro de 2021, o Real by Casa da Calçada, é um projeto com assinatura da Casa da Calçada Relais & Châteaux, em Amarante. Localizado na Baixa do Porto, mais precisamente, junto ao teatro Rivoli, o restaurante agrega também um bar, um café bistrô e ainda uma sala privada para eventos, onde se manteve o património histórico deste espaço numa remodelação com elegância e modernidade.

Real by Casa da Calçada Rua do Bonjardim, nº 185, Porto Horário: Almoço - terça-feira a sábado, das 12h30 às 15h00; Jantar - terça-feira a sábado, das 19h30 às 23h00 Contactos: tel. 912 551 909; e-mail reservas@restaurantereal.pt

No restaurante, os clientes podem usufruir de uma refeição ao “ar livre” nos dias de sol, graças a uma claraboia situada no centro da sala, e desfrutar de uma carta que assenta em três pilares primordiais: portugalidade, sazonalidade e proximidade. Ao leme da cozinha do Real by Casa da Calçada está Hugo Rocha, que soma no currículo várias experiências em restaurantes de topo, como o Moo, em Barcelona, Espanha, o Antiqvvm, no Porto, do chef Vítor Matos, ou o restaurante da Casa da Calçada, Largo do Paço.