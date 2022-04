Chef João Rodrigues sai do Restaurante Feitoria e promete estar de “olhos no futuro”

"Treze anos não são treze dias, entranham-se na pele. O caminho foi duro, construído com altos e baixos, mas com um saldo francamente positivo, e com muitas conquistas a vários níveis que me orgulham. Mas, chega sempre a altura em que precisamos de fechar ciclos para que outros se abram. Por isso, este passo que dou não é o fim de algo, mas sim o começo de uma nova etapa”, anuncia o chef João Rodrigues no momento em deixa a cozinha do Restaurante Feitoria, casa onde estava há 13 anos.

“Sinto-me muito agradecido por tantas pessoas e memórias que levo comigo no pensamento e que me ajudaram a ser melhor. Desejo o maior sucesso ao Restaurante Feitoria, que terá sempre um lugar especial no meu coração. Agora, olhos já no futuro e com muita vontade do que aí vem", conclui João Rodrigues distinguido como “Chef d' Avenir 2015” pela Internacional Academy of Gastronomy.

João Rodrigues entrou no Altis Belém em 2009, como subchefe, e em 2013 tornou-se Chef Executivo, mantendo a estrela Michelin do restaurante Feitoria nos últimos 11 anos. É também o Chef Preferido no TOP 10 dos Prémios Mesa Marcada por seis anos consecutivos entre 2017 e 2022.

Em 2016, João Rodrigues iniciou aquela que seria a missão da sua carreira, a relação com produtores nacionais, a sua divulgação e mapeamento. Assim nascia o “Projeto Matéria”, uma iniciativa sem fins lucrativos que quer mudar a forma como o país, os restaurantes e os cozinheiros encaram os pequenos produtores. Desde então, e após muitas viagens pelo território em busca destas pessoas e histórias, o “Projeto Matéria” integra cem produtores.

“É com este sonho em vista que João Rodrigues dá em 2022 este passo em direção ao futuro, começando a trilhar o caminho que, organicamente, culminará na materialização de toda esta jornada e que será revelado a seu tempo”, podemos ler no comunicado que anuncia a saída de João Rodrigues do Restaurante Feitoria.

créditos: O Apartamento

Em 2021, o Projecto Matéria ganhou o prémio The Game Changer Award 2022, da La Liste, um prémio dado a um chefe ou dono de restaurante que faz campanha para mudar a cultura da cozinha e da indústria em termos de inclusão e diversidade.

Também em 2021, em Huelva, João Rodrigues foi distinguido com o prémio Embaixador da Gastronomia Iberoamericana, no Congresso Gastronómico Binómico.

João Rodrigues estava desde 2011 no Hotel Altis Belém, em Lisboa e era desde 2013 Chefe Executivo do restaurante Feitoria, com uma estrela Michelin, e do restaurante Rossio Gastrobar, no Hotel Altis Avenida.

O restaurante Feitoria tem recebido várias distinções ao longo dos anos das quais se destacam a entrada na OAD List (Opinionated About Dining) em 2018, a entrada na La Liste (The World’s Best Restaurants Selection) e Garfo Platina, nos Prémios Expresso Boa Cama Boa Mesa, desde 2016.