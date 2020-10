O outono chegou a Vilamoura à mesa do restaurante Fusion

Chambão de borrego com mel e citrinos (24 euros), Polvo crocante com amêndoa do Algarve (28 euros) e Tarte de chocolate e fico seco (8 euros), estão entre os pratos que o chefe de cozinha Vitor Moreira e a sua equipa desenharam para a nova estação à mesa do restaurante Fusion.

O restaurante instalado no The Lake Spa Resort, unidade de cinco estrelas em Vilamoura, Algarve, apresenta propostas para refeições ligeiras, dos snacks a pastas e risotos. A destacar, o Prego de atum, com o lombo do peixe na chapa, serviço em bolo do caco e a acompanhar com maionese de alho (15 euros), o Camarão salteado (18,5 euros) ou o Frango piripíri (17 euros).

Chefe de cozinha Vítor Moreira. créditos: The Lake Spa Resort

Porque outono também sabe a cozinha de conforto, os destaques recaem nos cremes e consommés (5 a 7 euros), no Lombo de bacalhau com crosta de grão, meia desfeita de batata-doce (25 euros) ou na Beringela e queijo de cabra (23 euros).

Num registo mais descontraído, a carta do Fusion abarca pizzas (ex. Margherita, Campestre, de 13 e 16 euros respetivamente), massas (Linguini de marisco/20 euros) e risotos (de cogumelos ou de camarão, respetivamente 18 e 23 euros).

No que toca aos apetites doces, as sobremesas recaem, entre outras, na Tarte de chocolate e figo seco (8 euros) ou o Soufflé de baunilha e medronho (8,5 euros).

Restaurante Fusion The Lake Spa Resort, Praia da Falésia, Vilamoura Contactos: tel. 289 320 700; e-mail reservas@thelakeresort.com

Com capacidade para 30 lugares sentados, o preço médio da refeição no Fusion é de 35 euros por pessoa. O restaurante tem disponível por 30 euros, por pessoa, o “Menu 3 Pratos”, com entrada, prato e sobremesa. A seleção diária é do chefe de cozinha.