Entrecosto ou orelha de porco, bochecha de vitela, beringela assada, carapau alimado são exemplos do que a carta descontraída do Audaz, em Campo de Ourique, nos reserva. Uma mesa com sabores portugueses e travo petisqueiro que não rejeita algumas pinceladas de cozinha de sabor internacional, como baos de moelas de galinha ou Niguiri com presa ibérica braseada.

Para acompanhar a mesa, uma carta larga de vinhos, destilados e espirituosos. Tudo servido com noites de arte com uma programação permanente que inclui espetáculos musicais, stand-up comedy, DJ sets ou jantares vínicos.

Entre as principais novidades na nova temporada cultural no gastropub que abriu portas em 2019 está o “Palco Variações”, um espaço de descoberta de projetos dos mais diferentes géneros musicais. Com um nome que é também uma homenagem a um dos artistas mais audazes de sempre, António Variações, os espetáculos acontecem todas as quartas-feiras e são anunciados no Instagram.

Bacalhau confitado, com puré de cebola tostada e rosti de batata. créditos: Rita Pinto

Por sua vez, todas as quintas-feiras decorre um espetáculo de stand-up comedy. O elenco muda semanalmente.

Já as sextas-feiras são sinónimo de Dining Set, noites temáticas com DJs ao som de diferentes ritmos a cada semana, das memoráveis canções dos anos 80 aos maiores sucessos da pop/rock ou do funk.

Audaz Gastropub Rua 4 de Infantaria, nº 3A, Lisboa Horário: todos os dias, das 12h00 às 23h00 Contacto: tel. 211 349 094; e-mail ola@audazgastropub.pt

Os espetáculos Fado Audaz à Mesa, os jantares vínicos com harmonização e música ao vivo, o after work Audaz O’Clock (com preços especiais em bebidas selecionadas), a iniciativa Wine Down (venda a copo de vinhos habitualmente servidos à garrafa) e o brunch sonoro ao fim de semana completam a programação.