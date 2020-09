Aos participantes no concurso de tema livre pediu-se que a região dos Vinhos do Tejo fosse mote para as objetivas, sendo captadas vinhas, trabalhos de campo ou adega, vinhos, produtores, enoturismo, gastronomia e costumes e tradições da região.

Neste contexto, o Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo contou, de acordo com a organização, com “24 inscrições, vindas de Norte a Sul de Portugal e, curiosamente, da Polónia, um dos mercados estratégicos para a promoção dos Vinhos do Tejo. Verificados os requisitos do regulamento, chegaram à final 13 participantes”.

Com a vinha a protagonizar as fotos premiadas, o vencedor do concurso é Álvaro Rodrigues, de Almeirim, vendo o seu trabalho fotográfico consagrado com o primeiro e terceiro prémios, assim como com duas menções honrosas, relativas ao quarto e sétimo lugares.

"O autor ganha um fim de semana no Tejo, para duas pessoas, e um curso de vinhos com enfoque nos néctares da região em causa", informa a organização do concurso.

De acordo com a mesma fonte, "em segundo lugar ficou uma fotografia de Paula Pamies Teixeira, de Corroios, que recebe uma experiência vínica no Tejo, para duas pessoas".

O júri, composto pelos fotógrafos profissionais Gonçalo Villaverde, João Nauman e Vitor Neno, avaliou 117 fotografias, tendo apurado os três primeiros prémios e sete menções honrosas.

A lista completa de premiados e as respetivas fotografias vão ser divulgadas nos sites das entidades promotoras do concurso, a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, em parceria com a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e a Rota dos Vinhos do Tejo.