Verde Cool é uma ação anual coletiva de promoção dos estabelecimentos, da gastronomia e vinhos da região minhota que chega com uma proposta em torno da mesa petisqueira. Quarenta e quatro estabelecimentos de três concelhos do noroeste português, Braga, Póvoa de Lanhoso e Vila Verde, propõem até 4 de outubro um petisco e vinho da região com o preço fixo de 3,5 euros.

Entre as muitas propostas que encontramos aqui, saliente-se a Sandes de pernil com queijo Serra, a Patanisca de bacalhau, o Espetinho misto, a Alheira crocante com molho agridoce, o Bacalhauzinho à Vianna, as Asinhas de frango à caldo, a Sandes de barriga de porco confitada com chips de batata-doce.

Tudo isto para degustar com algumas das marcas de vinho verde da região minhota.

Paralelamente à ação gastronómica, decorre um concurso. De acordo com a organização, a Taste Braga, quem partilhar o “menu na página pessoal de Facebook ou Instagram, sempre com a hashtag #verdecool”, habilita-se a ganhar, um de três prémios: “uma noite para duas pessoas num dos Hotéis Vila Galé Portugal e três garrafas Adega Ponte da Barca Loureiro Reserva de Sócios. Um jantar para duas pessoas num dos Hotéis Vila Galé Portugal e três garrafas de vinho Adega Ponte da Barca Alvarinho Reserva. Três garrafas de Espumante Adega Ponte da Barca Loureiro Bruto”.