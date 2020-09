Bifes de presunto e cabrito assado no “Fim de Semana Gastronómico” de Melgaço

O município minhoto de Melgaço associou-se uma vez mais à iniciativa “Fins de Semana Gastronómicos” com a participação de 13 restaurantes: Adega do Sabino, Adega do Sossego, Floral de Melgaço, Mini-Zip, Miradouro do Castelo, O Adérito, O Brandeiro, Paris, Serra, Tasquinha da Portela, Verde Minho, Chafarix e O Vidoeiro.

“Seja ao almoço ou jantar, nestes dias, os visitantes serão agraciados com um copo de vinho, uma forma de os felicitar pela visita”, informa a câmara municipal, acrescentando que “os turistas que nestes dias escolham Melgaço para pernoitar, terão 10% de desconto no alojamento para as noites de sexta e sábado, nos espaços aderentes” (lista no final do artigo).

Durante estes dias, o concelho apresenta ainda um conjunto de atividades complementares da mesa local, como provas de Alvarinho e de queijos, visitas aos espaços museológicos, ao centro de artesanato “Artes”, à Porta de Lamas de Mouro e diversas atividades radicais e de natureza.

Bucho doce. créditos: C.M.Melgaço

“Em virtude da situação de contingência, apela-se a que todos sigam, rigorosamente, as normas de segurança emanadas pela Direção-Geral da Saúde: uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social”, apela o município.

São os seguintes os alojamentos que apresentam desconto no fim de semana em causa: Solar do Castelo, Casa da Cevidade, Quinta de Remoães, Melgaço Alvarinho Houses, Hotel Monte Prado & SPA, Hotel Boavista, Quinta do Reguengo, Casa Fonte do Carvalhinho, Casa do Xisto, Casa da Bica, Casa do Castanheiro, Casa do Piorno, Casa do Faval, Casa dos Côtos, Casa da Macheta, Casa de Cabreiros de Cima, Casa de Cabreiros de Baixo, Casa Fonte do Laboreiro, Casa das Pesqueiras, Casa da Costa, Casa de S. Marcos, Camping das Termas do Peso e Parque de Campismo de Lamas de Mouro.