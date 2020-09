Diariamente, das 12h00 às 20hoo, os food trucks estão estrategicamente posicionadas num espaço com cerca de 600 metros quadrados, “com o objetivo de proporcionar aos participantes um evento original, divertido e descontraído com todas as medidas de segurança e higiene necessárias em tempos de pandemia como o que se vive atualmente”, anuncia a Makro, organizadora desta iniciativa inspirada nos comeres de rua.

As food trucks são representadas por marcas como Fiesta Mexicana, Legend Hot Dog, Polaroskas, Tripa on Wheels, Bolas da Praia, Quiosque Lisboa, juntando-se em breve, Toasts à Portuguesa, Veggie Lovers, Chakburguer (do chefe de cozinha Chakall).

Música e animação serão também palavras de ordem. A entrada é livre encontrando-se sujeita à lotação do espaço. “Em todas as food trucks será possível realizar pagamento via mb way, multibanco e numerário”, informa a Makro.